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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 05 декабря 2009
Ювентус
05.12.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Интер
20'
Ф. Мело
58'
К. Маркизио
26'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
Желтая карточка
М. Касерес
+3
Замена
З. Грыгера
️️️️
Диего
+1
Замена
М. Матерацци
️️️️
В. Самуэль
Желтая карточка
М. Балотелли
Вторая желтая
Ф. Мело
Замена
К. Поульсен
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
Амаури
Замена
А. Мансини
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
М. Каморанези
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ! 2:1!
К. Маркизио
Желтая карточка
В. Самуэль
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Станкович
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мело
Пас отдал
А. Дель Пьеро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Диего
АП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Деян Станкович
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
6
Гроссо
14
Кьеллини
0
Каннаваро
4
Касерес
30
Мело
10
Маркизио
22
Сиссоко
10
Диего
10
Дель Пьеро
11
Амаури
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
91
Камбьяссо
8
Мотта
4
Мунтари
5
Станкович
9
Это'О
22
Милито
10
Диего
26
Грыгера
26
Грыгера
10
Диего
10
Маркизио
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Маркизио
10
Дель Пьеро
45
Каморанези
45
Каморанези
10
Дель Пьеро
6
Самуэль
0
Матерацци
0
Матерацци
6
Самуэль
91
Камбьяссо
11
Мансини
11
Мансини
91
Камбьяссо
4
Мунтари
45
Балотелли
45
Балотелли
4
Мунтари
Остались в запасе
Ювентус
Интер
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ювентус - Интер
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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