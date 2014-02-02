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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 02 февраля 2014
Ювентус
02.02.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Интер
15'
Ш. Лихтштайнер
47'
Д. Кьеллини
56'
А. Видаль
72'
Роланду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Льоренте
86'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
82'
73'
Желтая карточка
Р. Альварес
72'
ГОЛ! 3:1!
Роланду
66'
Замена
Р. Ботта
️️️️
М. Ковачич
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Барцальи
63'
Желтая карточка
П. Погба
59'
58'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Жонатан
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
56'
55'
Замена
Д. Милито
️️️️
З. Кузманович
ГОЛ! 2:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
П. Погба
47'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
А. Пирло
15'
13'
Желтая карточка
З. Кузманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
35
Джанмарко Ваннуччи
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-5-2
30
Сторари
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Асамоа
21
Пирло
8
Погба
23
Видаль
2
Лихтштайнер
12
Льоренте
32
Тевес
4-4-1-1
1
Ханданович
15
Жуан
14
Кампаньяро
6
Роланду
5
Нагатомо
2
Жонатан
8
Таидер
8
Кузманович
8
Ковачич
11
Альварес
8
Паласио
15
Барцальи
4
Касерес
4
Касерес
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
12
Льоренте
9
Вучинич
9
Вучинич
12
Льоренте
2
Жонатан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Жонатан
8
Ковачич
11
Ботта
11
Ботта
8
Ковачич
8
Кузманович
22
Милито
22
Милито
8
Кузманович
Остались в запасе
Ювентус
Интер
35
Джанмарко Ваннуччи
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
35
Джанмарко Ваннуччи
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ювентус - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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