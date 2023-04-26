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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 26 апреля 2023
Интер
26.04.2023, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ювентус
15'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Ювентус
Желтая карточка
Г. Мхитарян
90'
+2
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
79'
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Миретти
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
78'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
78'
68'
Замена
Данило
️️️️
Л. Бонуччи
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Барелла
68'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
68'
63'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
59'
Желтая карточка
М. Локателли
46'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Димарко
Пас отдал
Н. Барелла
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-2
24
Онана
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
10
Джеко
4-1-2-3
1
Перин
22
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
11
Ди Мария
14
Кьеза
18
Костич
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
23
Барелла
77
Брозович
77
Брозович
23
Барелла
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
19
Бонуччи
13
Данило
13
Данило
19
Бонуччи
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
21
Миретти
8
Погба
8
Погба
21
Миретти
18
Костич
30
Милик
30
Милик
18
Костич
Остались в запасе
Интер
Ювентус
21
Алекс Кордас
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Okko
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