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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 04 апреля 2023
Ювентус
04.04.2023, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Интер
83'
Х. Куадрадо
90+5'
Р. Лукаку (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Интер
Желтая карточка
Х. Куадрадо
90'
+6
90'
+6
Вторая желтая
Р. Лукаку
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Ф. Миретти
89'
85'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
83'
81'
Замена
К. Асллани
️️️️
М. Брозович
81'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Д. Д'Амброзио
80'
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
73'
68'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
68'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
65'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Ди Мария
65'
41'
Желтая карточка
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Перин
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
29
Фаджоли
11
Ди Мария
28
Влахович
3-3-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
32
Димарко
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Джеко
10
Мартинес
11
Ди Мария
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Ди Мария
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
77
Брозович
8
Асллани
8
Асллани
77
Брозович
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
Остались в запасе
Ювентус
Интер
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Okko
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