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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 02 марта 2016
Интер
02.03.2016, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 3
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Ювентус
17'
М. Брозович
49'
И. Перишич
82'
М. Брозович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Ювентус
Замена
Р. Манай
️️️️
Эдер
113'
109'
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
Д. Сантон
106'
Желтая карточка
Эдер
103'
Желтая карточка
Эдер
102'
98'
Желтая карточка
П. Погба
93'
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
90'
Желтая карточка
И. Перишич
90'
90'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
86'
Замена
П. Погба
️️️️
К. Асамоа
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Брозович
82'
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Льяич
75'
71'
Замена
М. Лемина
️️️️
Эрнанес
55'
Замена
А. Барцальи
️️️️
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
49'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ж. Кондогбиа
45'
41'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
37'
Желтая карточка
С. Стураро
Желтая карточка
Жуан
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Каррисо
5
Нагатомо
18
Сантон
15
Жуан
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
14
Перишич
22
Льяич
23
Эдер
4-4-2
33
Нето
2
Лихтштайнер
24
Ругани
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
27
Стураро
10
Эрнанес
27
Асамоа
11
Дзадза
21
Мората
19
Кондогбиа
14
Биабиани
14
Биабиани
19
Кондогбиа
22
Льяич
8
Паласио
8
Паласио
22
Льяич
23
Эдер
7
Манай
7
Манай
23
Эдер
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
99
Лемина
99
Лемина
10
Эрнанес
27
Асамоа
8
Погба
8
Погба
27
Асамоа
Остались в запасе
Интер
Ювентус
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Сами Хедира
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Сами Хедира
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Ювентус
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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