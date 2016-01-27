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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 27 января 2016
Ювентус
27.01.2016, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Интер
36'
А. Мората (П)
63'
А. Мората
83'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Интер
Замена
С. Падоин
️️️️
Х. Куадрадо
90'
89'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
83'
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
К. Асамоа
83'
80'
Замена
Жуан
️️️️
А. Льяич
77'
Замена
М. Икарди
️️️️
Д. Биабиани
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Манджукич
76'
70'
Вторая желтая
Д. Мурильо
64'
Замена
М. Брозович
️️️️
Ф. Мело
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
63'
45'
Желтая карточка
Ж. Миранда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мората
36'
34'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
Л. Бонуччи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-4-2
33
Нето
27
Эвра
19
Бонуччи
4
Касерес
14
Кьеллини
27
Асамоа
10
Маркизио
8
Погба
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Мората
4-2-1-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
5
Нагатомо
30
Мело
17
Медель
19
Кондогбиа
22
Льяич
14
Биабиани
9
Йоветич
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
7
Куадрадо
19
Падоин
19
Падоин
7
Куадрадо
9
Манджукич
21
Дибала
21
Дибала
9
Манджукич
22
Льяич
15
Жуан
15
Жуан
22
Льяич
30
Мело
77
Брозович
77
Брозович
30
Мело
14
Биабиани
9
Икарди
9
Икарди
14
Биабиани
Остались в запасе
Ювентус
Интер
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ювентус - Интер
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Альянц Стадиум
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