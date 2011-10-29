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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 29 октября 2011
Интер
29.10.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
26'
Майкон
11'
М. Вучинич
32'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Замена
М. Пациенца
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Вучинич
Замена
Р. Альварес
️️️️
У. Снейдер
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Пирло
Желтая карточка
У. Снейдер
Замена
Д. Станкович
️️️️
Ж. Оби
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 1:2!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Матри
ГОЛ! 1:1!
Майкон
Пас отдал
У. Снейдер
20'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-1-2
12
Кастеллацци
5
Нагатомо
2
Лусио
26
Киву
13
Майкон
91
Камбьяссо
10
Оби
4
Дзанетти
10
Снейдер
9
Сарате
11
Паццини
4-2-3-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
23
Видаль
9
Вучинич
21
Матри
10
Оби
5
Станкович
5
Станкович
10
Оби
10
Снейдер
11
Альварес
11
Альварес
10
Снейдер
9
Сарате
9
Кастаньос
9
Кастаньос
9
Сарате
21
Матри
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
21
Матри
23
Видаль
24
Пациенца
24
Пациенца
23
Видаль
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
Остались в запасе
Интер
Ювентус
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Ювентус
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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