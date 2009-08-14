Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 14 августа 2009
Интер
14.08.2009, пятница, 22:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Ювентус
28'
Т. Мотта
45'
Амаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Ювентус
ГОЛ!
Н. Легротталье
3:6
Пенальти не реализован!
Д. Сантон
ГОЛ!
В. Яквинта
3:5
ГОЛ!
П. Виейра
3:4
ГОЛ!
Амаури
2:4
Пенальти не реализован!
В. Самуэль
Пенальти не реализован!
К. Поульсен
ГОЛ!
Т. Мотта
2:3
ГОЛ!
Ф. Мело
1:3
ГОЛ!
К. Киву
1:2
ГОЛ!
З. Грыгера
0:2
ГОЛ!
Х. Салихамиджич
0:1
Замена
️️️️
Д. Станкович
+1
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Замена
️️️️
Р. Куарежма
Пенальти не реализован!
В. Яквинта
Красная карточка
М. Матерацци
Замена
️️️️
А. Мансини
Замена
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
5
Тиагу
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
4-5-1
20
Сезар
26
Киву
0
Матерацци
6
Самуэль
18
Сантон
11
Мансини
8
Мотта
91
Камбьяссо
5
Станкович
0
Виейра
7
Куарежма
4-1-3-2
1
Буффон
26
Грыгера
0
Каннаваро
6
Легротталье
3
Молинаро
30
Мело
11
Салихамиджич
5
Тиагу
29
Поульсен
19
Яквинта
11
Амаури
Остались в запасе
Интер
Ювентус
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Интер - Ювентус
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+