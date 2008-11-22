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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 22 ноября 2008
Интер
22.11.2008, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
72'
С. Мунтари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Замена
П. Виейра
️️️️
С. Мунтари
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
Д. Станкович
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Адриано
Замена
В. Яквинта
️️️️
Амаури
ГОЛ! 1:0!
С. Мунтари
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
М. Каморанези
️️️️
М. Маркьонни
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
М. Матерацци
Желтая карточка
З. Грыгера
Желтая карточка
Амаури
Замена
К. Маркизио
️️️️
Тиагу
2'
Травма
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Салли Мунтари
АП
5
Деян Станкович
ПП
10
Адриано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
17
Максвелл
0
Матерацци
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
5
Станкович
4
Мунтари
11
Ибрагимович
10
Адриано
4-4-2
13
Маннингер
26
Грыгера
6
Легротталье
14
Кьеллини
3
Молинаро
32
Маркьонни
5
Тиагу
22
Сиссоко
11
Недвед
11
Амаури
10
Дель Пьеро
5
Станкович
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
5
Станкович
4
Мунтари
0
Виейра
0
Виейра
4
Мунтари
10
Адриано
74
Крус
74
Крус
10
Адриано
5
Тиагу
10
Маркизио
10
Маркизио
5
Тиагу
32
Маркьонни
45
Каморанези
45
Каморанези
32
Маркьонни
11
Амаури
19
Яквинта
19
Яквинта
11
Амаури
Остались в запасе
Интер
Ювентус
0
Франческо Тольдо
ВР
7
Луиш Фигу
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
7
Луиш Фигу
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Интер - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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