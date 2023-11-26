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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 26 ноября 2023
Ювентус
26.11.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Интер
27'
Д. Влахович
33'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Интер
Замена
А. Сандро
️️️️
Ф. Костич
89'
88'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
88'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
83'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
80'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Кьеза
80'
Желтая карточка
Ф. Костич
79'
75'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
71'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дюмфрис
70'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
69'
Травма
Н. Барелла
Замена
М. Локателли
️️️️
Х. Николусси Кавилья
61'
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Тюрам
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Кьеза
27'
Желтая карточка
А. Камбьясо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
14
Федерико Кьеза
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Щесны
4
Гатти
3
Бремер
24
Ругани
20
Камбьясо
22
МакКенни
41
Кавилья
12
Рабьо
18
Костич
14
Кьеза
28
Влахович
4-2-2-2
1
Зоммер
36
Дармиан
6
де Врей
15
Ачерби
32
Димарко
23
Барелла
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
9
Тюрам
10
Мартинес
18
Костич
26
Сандро
26
Сандро
18
Костич
41
Кавилья
5
Локателли
5
Локателли
41
Кавилья
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
14
Кьеза
30
Милик
30
Милик
14
Кьеза
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
24
Дюмфрис
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Остались в запасе
Ювентус
Интер
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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