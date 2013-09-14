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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 14 сентября 2013
Интер
14.09.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
72'
М. Икарди
74'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
86'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Пирло
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Альварес
78'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Видаль
Пас отдал
К. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Альварес
72'
71'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
Замена
М. Икарди
️️️️
С. Таидер
67'
Желтая карточка
А. Раноккия
60'
59'
Желтая карточка
А. Видаль
46'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
17'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
У. Кампаньяро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
14
Кампаньяро
13
Раноккия
15
Жуан
13
Гуарин
91
Камбьяссо
8
Таидер
2
Жонатан
11
Альварес
8
Паласио
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
8
Погба
21
Пирло
27
Асамоа
9
Вучинич
32
Тевес
11
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Альварес
8
Таидер
9
Икарди
9
Икарди
8
Таидер
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
21
Пирло
19
Падоин
19
Падоин
21
Пирло
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
Остались в запасе
Интер
Ювентус
2
Уоллес
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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