Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 03 октября 2010
Интер
03.10.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Аквилани
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
В. Яквинта
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
Д. Сантон
️️️️
И. Кордоба
Замена
М. Мотта
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
К. Киву
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Биабиани
Травма
Д. Биабиани
16'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Деян Станкович
(К)
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
10
Уэсли Снейдер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
26
Киву
2
Кордоба
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
14
Биабиани
5
Станкович
11
Коутиньо
10
Снейдер
9
Это'О
4-1-3-2
30
Сторари
26
Грыгера
19
Бонуччи
14
Кьеллини
29
Де Челье
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
27
Квальярелла
19
Яквинта
2
Кордоба
18
Сантон
18
Сантон
2
Кордоба
14
Биабиани
22
Милито
22
Милито
14
Биабиани
29
Де Челье
16
Мотта
16
Мотта
29
Де Челье
20
Аквилани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Аквилани
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
Остались в запасе
Интер
Ювентус
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Интер - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Ювентус
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+