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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 09 декабря 2017
Ювентус
09.12.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
90'
+1
Желтая карточка
М. Весино
87'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
86'
Замена
Эдер
️️️️
М. Икарди
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
М. Пьянич
85'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Хедира
75'
69'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Кандрева
63'
Замена
Дальберт
️️️️
Д. Сантон
62'
Травма
Д. Сантон
61'
Желтая карточка
Д. Сантон
40'
Желтая карточка
И. Перишич
Желтая карточка
Г. Игуаин
39'
29'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
М. Бенатиа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-4-1-1
13
Щесны
27
Асамоа
14
Кьеллини
4
Бенатиа
22
Де Шильо
28
Хедира
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
9
Манджукич
9
Игуаин
4-2-2-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Шкриньяр
18
Сантон
77
Брозович
6
Валеро
87
Кандрева
15
Весино
14
Перишич
9
Икарди
15
Пьянич
30
Бентанкур
30
Бентанкур
15
Пьянич
28
Хедира
21
Дибала
21
Дибала
28
Хедира
18
Сантон
29
Дальберт
29
Дальберт
18
Сантон
87
Кандрева
21
Гальярдини
21
Гальярдини
87
Кандрева
9
Икарди
23
Эдер
23
Эдер
9
Икарди
Остались в запасе
Ювентус
Интер
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Интер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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