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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 27 октября 2024
Интер
27.10.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 4
Завершен
Ювентус
15'
П. Зелински (П)
35'
Г. Мхитарян
37'
П. Зелински (П)
53'
Д. Дюмфрис
20'
Д. Влахович
26'
Т. Веа
71'
К. Йылдыз
82'
К. Йылдыз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Ювентус
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Тюрам
87'
83'
Замена
К. Тюрам
️️️️
У. МакКенни
82'
ГОЛ! 4:4!
К. Йылдыз
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Димарко
77'
77'
Замена
С. Мбангула
️️️️
Д. Влахович
77'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
Данило
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
75'
71'
ГОЛ! 4:3!
К. Йылдыз
Пас отдал
У. МакКенни
Замена
Я. Биссек
️️️️
Б. Павар
63'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
П. Зелински
63'
62'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
Т. Веа
61'
Замена
Н. Савона
️️️️
Н. Фаджоли
Желтая карточка
Б. Павар
59'
ГОЛ! 4:2!
Д. Дюмфрис
53'
52'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Зелински
37'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Тюрам
35'
26'
ГОЛ! 1:2!
Т. Веа
Пас отдал
Ф. Консейсау
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
У. МакКенни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Зелински
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
7
Зелински
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
13
Данило
32
Кабаль
15
Калюлю
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
44
Фаджоли
22
Веа
28
Влахович
28
Павар
28
Биссек
28
Биссек
28
Павар
32
Димарко
36
Дармиан
36
Дармиан
32
Димарко
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
13
Данило
4
Гатти
4
Гатти
13
Данило
44
Фаджоли
37
Савона
37
Савона
44
Фаджоли
22
МакКенни
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
28
Влахович
11
Мбангула
11
Мбангула
28
Влахович
22
Веа
10
Йылдыз
10
Йылдыз
22
Веа
Остались в запасе
Интер
Ювентус
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Ювентус
2
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
5
Нарушения
11
16
Количество передач
383
445
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
3.13
2.17
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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