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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 03 ноября 2012
Ювентус
03.11.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 3
Завершен
Интер
1'
А. Видаль
59'
Д. Милито (П)
75'
Д. Милито
90'
Р. Паласио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
90'
ГОЛ! 1:3!
Р. Паласио
Пас отдал
Ю. Нагатомо
85'
Желтая карточка
Х. Дзанетти
80'
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Д. Милито
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Касерес
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Милито
69'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
Л. Бонуччи
62'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Кьеллини
51'
Желтая карточка
А. Пирло
48'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Вучинич
46'
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
38'
33'
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Асамоа
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
99
Антонио Кассано
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
8
Родриго Паласио
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
27
Асамоа
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
9
Вучинич
4-3-2-1
1
Ханданович
13
Раноккия
6
Самуэль
15
Жуан
5
Нагатомо
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Гаргано
8
Паласио
99
Кассано
22
Милито
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Вучинич
Касерес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
Касерес
99
Кассано
13
Гуарин
13
Гуарин
99
Кассано
22
Милито
16
Мудингай
16
Мудингай
22
Милито
Остались в запасе
Ювентус
Интер
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Ювентус - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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