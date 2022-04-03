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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 03 апреля 2022
Ювентус
03.04.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Интер
45+4'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Интер
90'
+1
Замена
Р. Госенс
️️️️
Э. Джеко
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Х. Куадрадо
85'
Замена
Артур
️️️️
А. Рабьо
85'
78'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
78'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
75'
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
73'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Сандро
73'
59'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
59'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Чалханоглу
45'
+3
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Желтая карточка
Х. Куадрадо
45'
+3
Желтая карточка
А. Мората
45'
+1
Замена
Д. Закария
️️️️
М. Локателли
34'
Желтая карточка
М. Локателли
27'
Желтая карточка
А. Рабьо
15'
2'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
14
Кьеллини
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
28
Влахович
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
26
Сандро
22
Де Шильо
22
Де Шильо
26
Сандро
5
Локателли
6
Закария
6
Закария
5
Локателли
12
Рабьо
6
Артур
6
Артур
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Куадрадо
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
10
Джеко
8
Госенс
8
Госенс
10
Джеко
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Ювентус
Интер
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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