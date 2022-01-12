Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Италии
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 12 января 2022
Интер
12.01.2022, среда, 23:00
Суперкубок Италии, Финал
2 : 1
Завершен
Ювентус
35'
Л. Мартинес (П)
120+1'
А. Санчес
25'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Ювентус
Желтая карточка
А. Санчес
120'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
120'
+1
Желтая карточка
А. Видаль
118'
109'
Желтая карточка
Д. Ругани
Желтая карточка
Х. Корреа
106'
105'
Желтая карточка
П. Дибала
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
100'
91'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
М. Локателли
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
89'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
89'
88'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
79'
Замена
Артур
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
76'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
75'
74'
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Э. Джеко
60'
43'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Мартинес
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
У. МакКенни
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
4-1-2-2-1
1
Перин
22
Де Шильо
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
5
Локателли
12
Рабьо
22
МакКенни
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Мората
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
5
Локателли
30
Бентанкур
30
Бентанкур
5
Локателли
10
Бернардески
6
Артур
6
Артур
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Дибала
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Интер
Ювентус
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
0 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Ювентус
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:46
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+