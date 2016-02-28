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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 28 февраля 2016
Ювентус
28.02.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Интер
47'
Л. Бонуччи
83'
А. Мората (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
85'
Замена
Эдер
️️️️
М. Икарди
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Мората
83'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
82'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
78'
73'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Теллес
Желтая карточка
С. Хедира
59'
57'
Желтая карточка
Жуан
56'
Замена
А. Льяич
️️️️
Г. Медель
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
47'
Желтая карточка
Эрнанес
45'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
39'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
26
Сандро
2
Лихтштайнер
28
Хедира
8
Погба
10
Эрнанес
9
Манджукич
21
Дибала
3-4-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
24
Мурильо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
30
Мело
17
Медель
13
Теллес
19
Кондогбиа
8
Паласио
9
Икарди
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
13
Теллес
14
Перишич
14
Перишич
13
Теллес
17
Медель
22
Льяич
22
Льяич
17
Медель
9
Икарди
23
Эдер
23
Эдер
9
Икарди
Остались в запасе
Ювентус
Интер
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ювентус - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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