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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 28 апреля 2018
Интер
28.04.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
52'
М. Икарди
65'
А. Барцальи (АГ)
13'
Д. Коста
87'
Х. Куадрадо
89'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
89'
ГОЛ! 2:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
Желтая карточка
М. Брозович
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
П. Дибала
77'
Желтая карточка
А. Сандро
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Барцальи
65'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
58'
52'
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Ж. Канселу
52'
45'
Желтая карточка
А. Барцальи
21'
Желтая карточка
М. Пьянич
Красная карточка
М. Весино
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Куадрадо
5'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
12
Рафинья
15
Весино
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
3-4-1-2
1
Буффон
24
Ругани
15
Барцальи
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Матюиди
28
Хедира
15
Пьянич
11
Коста
9
Манджукич
9
Игуаин
Остались в запасе
Интер
Ювентус
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Ювентус
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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