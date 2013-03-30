Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 30 марта 2013
Интер
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
54'
Р. Паласио
3'
Ф. Квальярелла
60'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Красная карточка
Э. Камбьяссо
90'
+4
90'
Желтая карточка
С. Джовинко
89'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
82'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Т. Рокки
️️️️
В. Гаргано
80'
74'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Матри
68'
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
А. Раноккия
66'
Желтая карточка
А. Раноккия
63'
63'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Матри
Пас отдал
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Кассано
54'
Желтая карточка
А. Перейра
47'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Р. Альварес
46'
Желтая карточка
В. Гаргано
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Асамоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
8
Матео Ковачич
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
13
Раноккия
6
Самуэль
26
Киву
8
Ковачич
5
Гаргано
2
Перейра
11
Альварес
4
Дзанетти
8
Паласио
99
Кассано
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
19
Падоин
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
27
Асамоа
27
Квальярелла
21
Матри
11
Альварес
13
Гуарин
13
Гуарин
11
Альварес
13
Раноккия
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
13
Раноккия
5
Гаргано
18
Рокки
18
Рокки
5
Гаргано
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
21
Матри
8
Погба
8
Погба
21
Матри
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
Остались в запасе
Интер
Ювентус
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Ювентус
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+