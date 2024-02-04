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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 04 февраля 2024
Интер
04.02.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
37'
Ф. Гатти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Ювентус
90'
Замена
К. Алькарас
️️️️
У. МакКенни
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
89'
Замена
Д. Классен
️️️️
Н. Барелла
89'
88'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
А. Камбьясо
88'
Замена
А. Сандро
️️️️
Ф. Гатти
87'
Желтая карточка
Бремер
Желтая карточка
М. Тюрам
77'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
77'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
73'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
73'
66'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Йылдыз
66'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ф. Костич
Желтая карточка
Г. Мхитарян
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Гатти
37'
33'
Желтая карточка
Данило
19'
Желтая карточка
Д. Влахович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
4-1-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
20
Камбьясо
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
28
Влахович
10
Йылдыз
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
23
Барелла
18
Классен
18
Классен
23
Барелла
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
4
Гатти
26
Сандро
26
Сандро
4
Гатти
22
МакКенни
24
Алькарас
24
Алькарас
22
МакКенни
20
Камбьясо
21
Миретти
21
Миретти
20
Камбьясо
10
Йылдыз
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Йылдыз
18
Костич
22
Веа
22
Веа
18
Костич
Остались в запасе
Интер
Ювентус
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
3
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
8
Количество передач
559
493
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.8
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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