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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 13 февраля 2011
Ювентус
13.02.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Интер
29'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
+3
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мело
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Э. Камбьяссо
Травма
Ф. Мело
Замена
С. Пепе
️️️️
К. Маркизио
Травма
А. Матри
Замена
В. Яквинта
️️️️
Л. Тони
Замена
Г. Пандев
️️️️
Х. Харджа
Травма
Т. Мотта
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
Ф. Соренсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
4
Соренсен
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
17
Красич
21
Матри
18
Тони
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
13
Раноккия
2
Кордоба
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
8
Мотта
13
Харджа
10
Снейдер
9
Это'О
11
Паццини
10
Маркизио
3
Пепе
3
Пепе
10
Маркизио
30
Мело
22
Сиссоко
22
Сиссоко
30
Мело
18
Тони
19
Яквинта
19
Яквинта
18
Тони
91
Камбьяссо
5
Нагатомо
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
13
Харджа
21
Пандев
21
Пандев
13
Харджа
Остались в запасе
Ювентус
Интер
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Ювентус - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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