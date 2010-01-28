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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 28 января 2010
Интер
28.01.2010, четверг, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Ювентус
72'
Лусио
89'
М. Балотелли
10'
Диего
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Ювентус
+2
Замена
М. Паолуччи
️️️️
П. Де Челье
ГОЛ! 2:1!
М. Балотелли
Замена
С. Мунтари
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
ГОЛ! 1:1!
Лусио
Замена
Д. Милито
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Майкон
10'
ГОЛ! 0:1!
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Паоло Де Челье
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Диего
ПВ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-4-2
0
Тольдо
13
Майкон
2
Лусио
0
Матерацци
18
Сантон
10
Снейдер
8
Мотта
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
21
Пандев
45
Балотелли
4-1-2-2-1
1
Буффон
26
Грыгера
0
Каннаваро
14
Кьеллини
6
Гроссо
30
Мело
87
Кандрева
22
Сиссоко
10
Диего
29
Де Челье
11
Амаури
21
Пандев
4
Мунтари
4
Мунтари
21
Пандев
91
Камбьяссо
22
Милито
22
Милито
91
Камбьяссо
29
Де Челье
9
Паолуччи
9
Паолуччи
29
Де Челье
Остались в запасе
Интер
Ювентус
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Интер - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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