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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 11 мая 2022
Ювентус
11.05.2022, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
2 : 4
Завершен
Интер
50'
А. Сандро
52'
Д. Влахович
7'
Н. Барелла
80'
Х. Чалханоглу (П)
98'
И. Перишич (П)
102'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Интер
119'
Желтая карточка
А. Видаль
116'
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Димарко
102'
ГОЛ! 2:4!
И. Перишич
Пас отдал
Ф. Димарко
Замена
М. Кен
️️️️
П. Дибала
99'
98'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
И. Перишич
Желтая карточка
М. Локателли
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
90'
+1
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Артур
️️️️
Д. Кьеллини
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Чалханоглу
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Ф. Бернардески
67'
Замена
М. Локателли
️️️️
Д. Закария
67'
64'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
64'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Д'Амброзио
63'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
55'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ! 2:1!
Д. Влахович
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Сандро
50'
Замена
А. Мората
️️️️
Данило
41'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Артур
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Перин
26
Сандро
14
Кьеллини
4
де Лигт
13
Данило
6
Закария
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
21
Дибала
28
Влахович
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
10
Бернардески
19
Бонуччи
19
Бонуччи
10
Бернардески
6
Закария
5
Локателли
5
Локателли
6
Закария
14
Кьеллини
6
Артур
6
Артур
14
Кьеллини
21
Дибала
9
Кен
9
Кен
21
Дибала
13
Данило
21
Мората
21
Мората
13
Данило
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
32
Димарко
32
Димарко
33
Д'Амброзио
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
Димарко
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
Остались в запасе
Ювентус
Интер
11
Марле Аке
ЛВ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
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