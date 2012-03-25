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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 25 марта 2012
Ювентус
25.03.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Интер
57'
М. Касерес
71'
А. Дель Пьеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Интер
Желтая карточка
П. Де Челье
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 2:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
А. Видаль
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ж. Оби
ГОЛ! 1:0!
М. Касерес
Пас отдал
А. Пирло
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Буффон
29
Де Челье
15
Барцальи
14
Кьеллини
4
Касерес
21
Пирло
10
Маркизио
23
Видаль
9
Вучинич
3
Пепе
21
Матри
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Станкович
15
Поли
10
Оби
10
Форлан
22
Милито
21
Матри
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Матри
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
10
Оби
19
Фараони
19
Фараони
10
Оби
15
Поли
11
Паццини
11
Паццини
15
Поли
Остались в запасе
Ювентус
Интер
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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