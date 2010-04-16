Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 16 апреля 2010
Интер
16.04.2010, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
75'
Майкон
90+2'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Желтая карточка
М. Балотелли
+4
Желтая карточка
С. Это'О
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
С. Мунтари
+2
Замена
С. Мунтари
️️️️
У. Снейдер
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
Амаури
️️️️
В. Яквинта
Замена
М. Балотелли
️️️️
Г. Пандев
Замена
Д. Станкович
️️️️
Т. Мотта
Замена
К. Поульсен
️️️️
А. Дель Пьеро
Вторая желтая
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
В. Самуэль
18'
18'
Желтая карточка
В. Яквинта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
22
Мохаммед Сиссоко
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
4-2-3-1
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
8
Мотта
91
Камбьяссо
21
Пандев
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
4-1-2-1-2
1
Буффон
11
Зебина
14
Кьеллини
0
Каннаваро
6
Гроссо
30
Мело
22
Сиссоко
10
Маркизио
10
Диего
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
8
Мотта
5
Станкович
5
Станкович
8
Мотта
10
Снейдер
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Снейдер
21
Пандев
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Пандев
10
Дель Пьеро
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Дель Пьеро
10
Маркизио
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
10
Маркизио
19
Яквинта
11
Амаури
11
Амаури
19
Яквинта
Остались в запасе
Интер
Ювентус
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Интер - Ювентус
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+