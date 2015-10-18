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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 18 октября 2015
Интер
18.10.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Г. Медель
90'
+1
Замена
Р. Паласио
️️️️
С. Йоветич
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Миранда
90'
85'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
77'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Дзадза
Желтая карточка
М. Брозович
76'
69'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Мората
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Ф. Мело
63'
15'
Желтая карточка
С. Дзадза
11'
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Ф. Мело
7'
6'
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
11
Симоне Дзадза
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
13
Миранда
24
Мурильо
18
Сантон
17
Медель
30
Мело
77
Брозович
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
4-4-1-1
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Эвра
7
Куадрадо
28
Хедира
8
Погба
10
Маркизио
11
Дзадза
21
Мората
30
Мело
13
Гуарин
13
Гуарин
30
Мело
17
Медель
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Медель
9
Йоветич
8
Паласио
8
Паласио
9
Йоветич
21
Мората
9
Манджукич
9
Манджукич
21
Мората
11
Дзадза
21
Дибала
21
Дибала
11
Дзадза
Остались в запасе
Интер
Ювентус
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Россия 2
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