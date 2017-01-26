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Все трансферы зимы во Франции. Полная таблица

Монако

Пришли: п. Балули, п. Элдерсон (оба – Стандард, Бельгия, из аренды), в. Нарди (Ренн, из аренды), з. Жорже (Фламенго, Бразилия)

Ушли: в. Нарди (Серкл Брюгге, Бельгия, в аренду), н. Жеан (Тулуза, в аренду), н. Траоре (Спортинг Хихон, Испания, в аренду)

Ницца

Пришли: п. Срарфи (Африкан, Тунис), п. Оббади (Лилль)

Ушли: н. Кадди (Клермон Фут, в аренду), п. Бенрахма (Аяччо), п. Бодмер (свободный агент), в. Хассен (Саутгемптон, Англия, в аренду)


ПСЖ

Пришли: п. Дракслер (Вольфсбург, Германия), п. Ло Чельсо (Росарио, Аргентина, из аренды), н. Гедеш (Бенфика, Португалия)

Ушли: в. Сиригу (Осасуна, Испания, в аренду), п. Онженда (Зволле, Голландия), н. Хесе (Лас-Пальмас, Испания, в аренду)

Лион

Пришли: н. Депай (Манчестер Юнайтед, Англия)

Ушли: п. Кемен (Аяччо, в аренду), н. Калулу (Ренн, в аренду), н. Перрин (Орлеан, в аренду), п. Фофана (завершил карьеру)

Генгам

Пришли: п. Бодмер (Ницца)

Ушли: -

Марсель

Пришли: п. Сансон (Монпелье), з. Эвра (Ювентус, Италия), п. Пайет (Вест Хэм, Англия), з. Сертич (Бордо)

Ушли: –

Ренн

Пришли: н. Калулу (Лион, в аренду), в. Мболи (Антальяспор, Турция), п. Амфалитано (Лилль)

Ушли: п. Нтеп (Вольфсбург, Германия), в. Нарди (Монако, из аренды), п. Гросицки (Халл Сити, Англия), з. Энрике (ПАОК, Греция), н. Эрасмус (Ланс)

Сент-Этьен

Пришли: з. Интима (Арука, Португалия)

Ушли: п. Бамба (Анжер, в аренду)

Тулуза

Пришли: н. Жан (Монако), н. Делорт (Тигрес, Мексика)

Ушли:

Бордо

Пришли: з. Йованович (Зенит, Россия, в аренду), п. Санкаре (Лилль)

Ушли: н. Теллин (Андерлехт, Бельгия, в аренду), з. Жилберт (Кан, в аренду), з. Пабло (Коринтианс, Бразилия), з. Сертич (Марсель)

Нант

Пришли: п. Пардо (Олимпиакос, Греция, в аренду), н. Сигторсон (Галатасарай, Турция, из аренды)

Ушли: п. Томсен (Копенгаген, Дания, из аренды)

Нанси

Пришли: п. Бусин (Клермон Фут, из аренды)

Ушли: з. Ленгле (Севилья, Испания)

Монпелье

Пришли: з. Мукиле (Лаваль), з. Монгонгу (свободный агент)

Ушли: п. Сансон (Марсель), н. Берижо (Анжер), з. Ванден Борре (Андерлехт, Бельгия. из аренды)

Лилль

Пришли: п. Эль Гази (Аякс, Голландия), п. Кишна (Лацио, Италия, в аренду), п. Джека (Брага, Португалия, в аренду), з. Алонсо (Серро Портено, Парагвай), з. Габриэл (Аваи, Бразилия)

Ушли:

Кан

Пришли: з. Жилберт (Бордо, в аренду)

Ушли: п. Нкололо (Лаваль, в аренду)

Дижон

Пришли: п. Квон (Сувон, Корея)

Ушли: п. Бернард (Брест)

Бастия

Пришли: з. Рос (Лорьян, в аренду), п. Оньянге (Вулверхэмптон, Англия, в аренду), н. Ромейн (Аяччо, из аренды)

Ушли: н. Тьеви (Османлыспор, Турция), з. Пебернес (Лорьян), н. Ромейн (Пау, в аренду)

Анжер

Пришли: н. Берижо (Монпелье, в аренду), п. Ж. Бамба (Сент-Этьен, в аренду), з. А. Бамба (свободный агент)

Ушли: п. Диалло (свободный агент)

Метц

Пришли: з. Дианье (Вердер, Германия, в аренду), н. Диабате (Османлыспор, Турция, в аренду)

Ушли: п. Икауникс (Лариса, Греция)

Лорьян

Пришли: з. Пебернес (Бастия), п. Вакасо (Риу Аве, Португалия)

Ушли: п. Фофана (Коньяспор, Турция), з. Рос (Бастия, в аренду)

Франция. Лига 1 Трансферы зимы-2017 Монако Ницца ПСЖ Лион Генгам Марсель Ренн Сент-Этьен Тулуза Бордо Нант Нанси Монпелье Лилль Кан Дижон Бастия Анжер Метц Лорьян
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vetalio
1485423010
Эвра поехал домой карьеру завершать
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