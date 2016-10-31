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  • Зе Луиш, тренеры «Ростова», актеры из «Урала» и «Терека» и другие герои и антигерои 12-го тура РФПЛ

Зе Луиш, тренеры «Ростова», актеры из «Урала» и «Терека» и другие герои и антигерои 12-го тура РФПЛ

Герой – Зе Луиш («Спартак»)

Конечно, после выигранного супердерби герои – вся команда, но Зе Луиш наконец-то здорово проявил себя в одном из ключевых матчей, и именно его два точных удара решили судьбу встречи. «Спартак» заслуженно победил ЦСКА, но открыл счет после ошибки проводившего свой 500-й матч Игоря Акинфеева, который не справился с ударом Дениса Глушакова из-за пределов штрафной. Красно-синие едва не сравняли под конец первого тайма, а во втором после паузы, вызванной беспорядками на трибунах, сначала Зе Луиш забил второй гол после гениального паса Глушакова, затем Страндберг один мяч отыграл, но под самый занавес матча африканец теперь уже после филигранного паса Ромуло закрыл вопрос о победителе. Кстати, на «Открытие-Арене» был установлен рекорд посещаемости.

Победа в дерби для «Спартака» – больше, чем просто три очка. Ментально она сделает красно-белых еще сильнее. А что делать армейцам – вопрос, который обсуждается уже несколько недель, и решения для выхода из кризиса пока не видно. А ведь в среду уже Лига чемпионов.

Антигерои – тренерский штаб «Ростова»

На матч с «Амкаром» ростовчане выставили второй состав, сразу же резко снизив градус интереса к игре. Из основы на поле вышли лишь Гранат, Мевля и Азмун – трое! У Калачева и Гацкана – проблемы со здоровьем (хотя насчет последнего – вопрос, поскольку информацию о кадровых потерях «Ростова» получить вообще невозможно), а Джанаев, Навас, Нобоа, Кудряшов, Ерохин, Полоз даже не попали в заявку. В итоге все мы получили очень слабый по качеству матч, где хозяевам можно было не беспокоиться за победу после гола Костюкова – слишком тяжело было «Ростову» в таком сочетании набирать очки.

Матч чемпионата принесен в жертву игре в Мадриде против «Атлетико», где практически нет шансов? Интересное решение, но встречу в РФПЛ оно фактически убило. «Амкар» же продлил сухую домашнюю серию аж до семи матчей, обыграв «Ростов» на своей арене уже в пятый раз на своем поле за последние четыре года.

Герой – Александр Кокорин («Зенит»)

«Зенит» снова выдал довольно скучный матч, находясь явно не в лучшем состоянии. Забив гол, команда выдала неплохой отрезок ближе к концу первого тайма, упустив несколько верных моментов, а после перерыва лишь редкими вспышками создавала остроту. В нынешней ситуации, когда Шатов, Жулиано и Дзюба совершенно не показывают максимума, «Зенит» своей активностью очередной раз спасает Александр Кокорин – теперь победным забитым мячом. «Томь» же, как и «Оренбург» неделю назад, смотрелась вполне достойно, но проиграла свой пятый выездной матч подряд. А «Зенит» снова догнал «Спартак» в таблице.

Антигерой – Шарль Каборе («Краснодар»)

Матч в Махачкале между четвертьфиналистами Кубка России мог сложиться куда интереснее, если бы полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе совладал с нервами, а не принялся рубить соперников с самого начала. А так, состоялось удаление за две желтые карточки уже к 17-й минуте, которое поломало вообще всю игру. Вместо зрелища – несколько полуопасных моментов и множество стыков, так что и арбитру Карасеву с предупреждениями было где разгуляться. В то же время, хочется похвалить проведшего прекрасный матч левого защитника «Анжи» Магомеда Мусалова, совершившего целых семь чистых отборов и регулярно помогавшего атаке.

0:0 в Махачкале, и «Анжи» догоняет в таблице «Ростов», а «Краснодар» в четвертом матче подряд не пропускает голов и четвертый раз кряду на выезде играет вничью.

Герой – Жонатас («Рубин»)

«Рубин» на «Казань-Арене» уверенно разобрался с «Локомотивом»: Канунников открыл счет, а Жонатас его удвоил, причем это уже пятый забитый мяч новичка казанского клуба в сезоне. В антигерои спокойно можно записать Алексея Миранчука, еще при счете 0:0 запоровшего два супермомента, но в целом казанцы выглядели лучше своего соперника и заслуженно добились победы. «Рубин» не уходит с десятого места, но придвигается поближе к «Ростову» и «Анжи», а «Локо» не может забить в гостях уже четвертый матч подряд и опасливо смотрит в зону стыков неподалеку.

Герой – Кеинде Фатай («Уфа»)

Отличное приобретение сделали уфимцы в конце лета, прикупив Фатая у «Спарты» – на счету нигерийца уже четыре гола в девяти матчах, в том числе и забитый мяч, снявший все вопросы по исходу матча с «Арсеналом». «Уфа» смотрелась гораздо более целостной, чем соперник, а победу ей принесли точные удары Фатая и Игбуна. Забей в первом тайме Форбс, у туляков бы появился шанс не проиграть, но в целом уровень команд, конечно, отличается, что было заметно и по действиям защитников – уфимские действовали слаженно, а тульские не обошлись без критических ошибок. «Уфа» одержала очередную гостевую победу, притом что дома так ни разу и не выиграла, а «Арсенал» так и остался самой малозабивающей командой лиги.

Герой – Андрей Малых («Оренбург»)

Важнейший матч против одного из конкурентов в борьбе за выживание «Оренбург» снова выиграл – недавно у «Томи», сегодня – у «Крыльев Советов». Победу команде Роберта Евдокимова принес точный удар Делькина, однако мы выделим правого защитника «Оренбурга» Малых , который нередко подключался к атакам, чаще остальных перехватывал мячи в своей команде и даже бил больше других. Ну а у Самары дело совсем плохо: последнее место, лишь один выигранный матч из 15 последних и отсутствие каких-либо внятных перспектив. Да еще и отставка тренера: с Веркаутереном после этой игры уже попрощались.

Антигерои – «Урал» и «Терек»

В нашем обзоре мы пишем исключительно о футболе. Что творилось вчера в Екатеринбурге – назвать футболом совершенно невозможно, разбирать все происходившее на поле уральской арены – просто бесполезно. В помощь вам наш материал об этой «игре».

И замечательное видео.

Почему мы ждем следующего тура

Обоим лидерам предстоят непростые выезды – «Спартаку» в холодный Томск, где могут возникнуть жуткие погодные условия, а «Зениту» – в не слишком удобный Грозный, где год назад команда получила 1:4 от «Терека». Кризисному ЦСКА расписание подготовило «подарочек» в виде непропускающего «Амкара». А еще в Москве пройдет игра между нынешней и бывшей командами Юрия Семина: «Локомотив» примет «Анжи».

Символическая сборная 12-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 12-го тура:

«Амкар» – «Ростов» – 1:0

«Спартак» – ЦСКА – 3:1

«Урал» – «Терек» – 1:4

«Арсенал» – «Уфа» – 0:2

«Зенит» – «Томь» – 1:0

«Анжи» – «Краснодар» – 0:0

«Оренбург» – «Крылья Советов» – 1:0

«Рубин» – «Локомотив» – 2:0

Расписание 13-го тура:

5 ноября (суббота): «Томь» – «Спартак», «Уфа» – «Рубин», «Крылья Советов» – «Урал», «Локомотив» – «Анжи»

6 ноября (воскресенье): «Терек» – «Зенит», «Ростов» – «Арсенал», ЦСКА – «Амкар», «Краснодар» – «Оренбург»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 13-й тур дисквалифицированы: Иванов («Терек»), Каборе («Краснодар»).

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Крылья Советов Краснодар Рубин Томь Ахмат Амкар-Пермь Анжи Арсенал Оренбург Ростов Урал Уфа Каборе Шарль Кокорин Александр Малых Андрей Жонатас Зе Луиш Фатай Кеинде
Комментарии (23)
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P_D
1477938966
Антигерои – тренерский штаб «Ростова» да что за бред... Ростов очки свои набрать в гнилом чемпионате успеет.а вот основу для лиги чемпионов с таким графиком который рфс как спецом что бы добивать команду сделал . Бекиевич правильно приберег. он же не фашист мужиков на износ гробить. почему не пишут про анти героев судей в играх с Ростовом. тот зенит.спартак.терек.спартак.краснодар. выиграли только с помощью судьи
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Murad070
1477939408
Полностью солидарен с Р-Д
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Murad070
1477939468
Тем более безошибочно
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Aztec58
1477945085
Посмотрел обзор дерби, спасибо Бомбардиру, был на этом матче. Рад и горд за Спартак! За правильную оценку уральского цирка - отдельное спасибо!
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TUMS
1477949445
В дерби то пенальти то при счете 1:0 не назначил судья. Так что Спартак выпросил благосклонность судейскую, нытьем своим.
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evgeniykaras
1477958711
Да ребята, ЦСКА выдал пипец просто, если в том году было плохо то в этом всё кончено для команды, защиты нет Вася и Серёжа уже ни куда не годны какая ЛЧ их там размажут по газону мне стыдно Как болельщику ЦСКА очень стыдно так играть нельзя. Да может я всего не знаю проблемы с финансированием, но есть молодежка из которой можно было пару парней молодых хотя бы в защиту наигрывать пусть бы ошибались даже но хотя бы бегали, Васю уже вторую игру накручивают,а Серёжа смотрит! Я просто взял этих двух, они больше всего меня всбесили, там конечно еще были игроки которые походу не поняли где они находятся. Ужас.
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alexis02lion
1477970301
Зе Луиш и правда главный герой возможно всего футбольного тура в РФПЛ. Лучше него в этом туре всё равно никто не сыграл.
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alexis02lion
1477971267
И Урал - Терек это не цирк, а наглядное пособие по игре молодых и неопытных вратарей, недопонимания защитников, скудной обойме Урала и роли Павлюченко в этой команде. Без нападения с учётом ранней травмы Чантурии Урала ничего и не светило. А Ндинга это вообще полный абзац. где они его откопали. И Фонтанелло единственный нормальный защитник был, так что по его игре понятно кто выкладывается, а кто нет. Просто столько курьёзов в одном матче это редкость, вот потому и сомнения и называют цирком. Урал слаб, как и 2 сезона назад. А Чесамба в одиночку в поле не воин на пару с Пабло.
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Strig
1477971364
толстый стареющий акинфей
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vgarakh
1477987043
Тренерский штаб Ростова правильно поступил, важнее игра в Мадриде, пока есть шанс хоть теоретический , нужно пытаться его использовать.
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