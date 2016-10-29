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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
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Амкар-Пермь - Ростов

29.10.2016, Суббота, 15:30 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 12 тур Амкар-Пермь - Ростов Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
18 марта, пятница 17:00 Амкар-Пермь 0:0 Ростов
7 тур
28 августа, пятница 20:00 Ростов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
28 ноября, пятница 19:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
11 тур
25 октября, суббота 14:00 Амкар-Пермь 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
21 марта, пятница 19:00 Ростов 3:3 Амкар-Пермь
10 тур
26 сентября, четверг 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 мая, пятница 17:00 Амкар-Пермь 3:2 Ростов
15 тур
9 ноября, пятница 19:00 Ростов 3:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
38 тур
7 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
32 тур
27 ноября, воскресенье 14:15 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Ростов
10 тур
21 мая, суббота 14:00 Ростов 3:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
28 августа, суббота 16:15 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
5 тур
11 апреля, воскресенье 18:30 Ростов 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
1 тур
14 марта, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
1 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
9 тур
13 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
10 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
7 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Амкар-Пермь 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 29 октября 2016, 19:22

    Ну ничего, Ростов по итогам сезона будет в еврокубках!

    1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 29 октября 2016, 17:05

    Будет ничья!

    -1
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    Рейтинг: +63

    Ваня М 29 октября 2016, 16:58

    А я на Амкар поставил. Верю.

    0
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    Рейтинг: +18

    funtik_ftp 29 октября 2016, 16:22

    А я поставил на Ростов (

    0
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    Рейтинг: +19

    Lucky man777 > funtik_ftp 29 октября 2016, 16:35

    тут наверно все ставили на Ростов

    1
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 29 октября 2016, 12:35

    Только победа Ростова!!!

    -1
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    Рейтинг: +158

    dimon2602 > lavruxa1980 29 октября 2016, 16:17

    Абсолютно согласен

    -1
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