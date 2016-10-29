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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 29 октября 2016
Амкар-Пермь
29.10.2016, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
44'
М. Костюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Замена
А. Салугин
️️️️
М. Костюков
90'
87'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Терентьев
76'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
М. Григорьев
75'
Желтая карточка
И. Киреев
Замена
Б. Йовичич
️️️️
С. Баланович
72'
Замена
Б. Идову
️️️️
Р. Гиголаев
62'
62'
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
Желтая карточка
С. Баланович
61'
Желтая карточка
С. Конде
56'
53'
Желтая карточка
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
Пас отдал
С. Баланович
44'
41'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
20
Павел Комолов
ЛАЗ
11
Петар Занев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ПАЗ
6
Саид Эзатолахи
ОП
28
Андрей Препелицэ
ЦП
10
Максим Григорьев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
4-2-2-1-1
57
Селихов
23
Баланович
6
Конде
3
Зайцев
11
Занев
20
Комолов
2
Милькович
13
Гиголаев
5
Гол
77
Костюков
10
Бодул
3-3-2-1-1
30
Медведев
32
Мевля
18
Гуйе
13
Гранат
88
Киреев
6
Эзатолахи
43
Терентьев
28
Препелицэ
10
Григорьев
19
Байрамян
20
Азмун
13
Гиголаев
30
Идову
30
Идову
13
Гиголаев
23
Баланович
32
Йовичич
32
Йовичич
23
Баланович
77
Костюков
77
Салугин
77
Салугин
77
Костюков
10
Григорьев
33
Ярошенко
33
Ярошенко
10
Григорьев
43
Терентьев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
43
Терентьев
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
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Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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