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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Локомотив

31.10.2016, Понедельник, 19:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур Рубин - Локомотив Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Локомотив 1:0 Рубин
8 тур
12 сентября, суббота 19:00 Рубин 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
16 мая, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Рубин
4 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Рубин 1:1 Локомотив
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
3 марта, вторник 20:00 Локомотив 0:0
(4:2)п		 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
7 декабря, суббота 18:30 Локомотив 0:0 Рубин
14 тур
27 октября, воскресенье 13:30 Рубин 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 13:30 Рубин 2:0 Локомотив
8 тур
15 сентября, суббота 13:30 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
22 апреля, воскресенье 19:30 Локомотив 0:0 Рубин
34 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 18:30 Рубин 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Локомотив 1:1 Рубин
10 тур
20 мая, пятница 20:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 0:0 Рубин
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Рубин
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Локомотив
1 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
25 июля, среда 19:00 Рубин 3:0 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Рубин 2:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 14:00 Рубин 3:1 Локомотив
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Рубин
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 Локомотив 1:1 Рубин
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Рубин 3:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +6979

    1bear 31 октября 2016, 21:06

    ...сколько можно транжирить моменты...
    ...так ещё и Рубин выиграет ...

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    Рейтинг: +6979

    1bear > 1bear 31 октября 2016, 21:16

    ЛОШАРЫ...

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    Рейтинг: +6979

    1bear > гус 31 октября 2016, 21:17

    ..нет-Локо слабее...

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    Рейтинг: +111

    mahb9ik 31 октября 2016, 20:16

    0-0 или 1-0, так как локо опять транжирит свои моменты

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    Рейтинг: +73

    Эрк 31 октября 2016, 20:07

    Миранчук Палыча до инфаркта доведет...

    -3
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    Рейтинг: +54

    Lokomotiv7 31 октября 2016, 17:06

    0:3

    -1
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    Рейтинг: +54

    Lokomotiv7 31 октября 2016, 17:06

    Вперёд ЛоКо!

    -1
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 31 октября 2016, 11:11

    ничья

    -2
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