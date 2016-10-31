Оренбург - Крылья Советов

Ставил на Оренбург! - прошли угадал!
|28 тур
|19 апреля, воскресенье
|13:00
|Крылья Советов
|1:0
|Оренбург
|12 тур
|29 сентября, понедельник
|14:00
|Оренбург
|0:1
|Крылья Советов
|28 тур
|19 апреля, воскресенье
|13:00
|Крылья Советов
|1:0
|Оренбург
|12 тур
|29 сентября, понедельник
|14:00
|Оренбург
|0:1
|Крылья Советов
|1/16 финала
|27 сентября, четверг
|16:00
|Оренбург
|2:4
|Крылья Советов
|1/16 финала
|6 августа, среда
|17:00
|Оренбург
|2:2
(3:5)п
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Ставил на Оренбург! - прошли угадал!
Александр Гутор (30)
Россия Дмитрий Андреев (15)
89' Россия Александр Кацалапов (34)
Россия Андрей Малых (12)
Россия Владимир Полуяхтов (2)
Узбекистан Вадим Афонин (29)
Болгария Благо (40)
Россия Игорь Коронов (24)
Беларусь Павел Нехайчик (13)
71' Россия Дмитрий Ефремов (17)
Россия Алексей Померко (20)
58' Россия Сергей Бреев (23)
Запасные игроки
Россия Александр Руденко (1)
Хорватия Ивица Жунич (4)
Кот-д'Ивуар Якуба Бамба (6)
Россия Максим Батов (88)
ЭТО СКОПИРОВАЛ СОСТАВ ОРЕНБУРГА!!!
КТО ГОЛ ЗАБИЛ??????
СОСТАВ КРЫЛЬЕВ:
Георгий Лория (17)
Тринидад и Тобаго Шелдон Бато (19)
Россия Сергей Божин (40)
Бразилия Надсон (6)
Сербия Милан Родич (33)
Россия Иван Таранов (4)
Россия Ибрагим Цаллагов (15)
Россия Дмитрий Ятченко (3)
Россия Алан Чочиев (7)
Франция Йоан Молло (14)
Италия Кристиан Паскуато (10)
71' Нигерия Джерри Мбакогу (23)
Запасные игроки
Россия Евгений Конюхов (13)
Россия Максим Павлов (1)
Россия Алексей Концедалов (45)
Россия Тимофей Маргасов (34)
Россия Вячеслав Зинков (21)
КТО ГОЛ ЗАБИЛ??????