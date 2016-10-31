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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Зенит - Томь

30.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур Зенит - Томь
Товарищеские матчи 2015

1 марта, воскресенье 11:30 Зенит 0:3 Томь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 18:30 Зенит 0:0 Томь
12 тур
6 октября, воскресенье 15:45 Томь 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 16:00 Зенит 4:0 Томь
10 тур
21 мая, суббота 11:45 Томь 2:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 15:15 Зенит 2:0 Томь
6 тур
17 апреля, суббота 11:30 Томь 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:15 Зенит 0:2 Томь
3 тур
5 апреля, воскресенье 11:45 Томь 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Зенит
12 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:1 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/4 финала
31 октября, среда 19:30 Зенит 0:0
(3:4)п		 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 19:30 Зенит 2:1 Томь
7 тур
28 апреля, суббота 14:00 Томь 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Томь
15 тур
12 августа, суббота 00:00 Томь 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 20:00 Зенит 1:0 Томь
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Томь 2:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 31 октября 2016, 12:26

    Для лидера очень слабо сыграли! -поставил на крупный выигрыш.

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    Рейтинг: +19

    какой-то-тип 30 октября 2016, 17:39

    опять Орлов ахах. Сколько слов многими было сказано об отсутствии интереса к матчам, которые он комментирует. И всё равно его назначают. Это неуважение к зрителям "Матч ТВ" со стороны руководства канала

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 30 октября 2016, 17:10

    Я вот удивляюсь откуда взяли Орлова с его "изумительным" голосом комментатора

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Андрей 26 rus 30 октября 2016, 17:54

    Блат... Или сестла )

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    Рейтинг: +134

    korshun1977 30 октября 2016, 17:00

    Скажите когда Луческу форму выдадут или так и будет бомжём ходить.

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    Рейтинг: +19

    Lucky man777 30 октября 2016, 15:48

    Зенит чемпион!!!!

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