Губерниев назвал клубы, которые заслуживают стать чемпионами России

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что заслужить звание чемпиона России по итогам турнира могут 4 клуба.

«Нет титула зимнего чемпиона в РПЛ – его придумали журналисты. Есть чемпион. Чемпионом России заслуживает быть и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив». Но согласитесь, вряд ли «Спартак» с московским «Динамо». Из этого и исходим», – сказал Губерниев.