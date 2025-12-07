Губерниев назвал клубы, которые заслуживают стать чемпионами России

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что заслужить звание чемпиона России по итогам турнира могут 4 клуба.
«Нет титула зимнего чемпиона в РПЛ – его придумали журналисты. Есть чемпион. Чемпионом России заслуживает быть и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив». Но согласитесь, вряд ли «Спартак» с московским «Динамо». Из этого и исходим», – сказал Губерниев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 матчей. Следом располагаются «Краснодар» (37 баллов), ЦСКА (36) и «Локомотив» (34), которые провели по 17 игр.
- «Спартак» занимает 6-е место с 29 очками после 18 игр, «Динамо» – 10-е с 21 баллом.
Источник: «Чемпионат»