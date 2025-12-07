Стало известно, почему лучший бомбардир чемпионата Бразилии отказал «Зениту»

Нападающий «Крузейро» Кайо Жорже недавно отклонил предложение от «Зенита».

Петербуржцы не оформляли официальный запрос по форварду, но были готовы заплатить 30 миллионов евро.

Кайо Жорже отказал российскому клубу по двум причинам: надежда попасть на чемпионат мира-2026 и желание играть в более престижной европейской лиге, чем РПЛ.

Лучший бомбардир нынешнего чемпионата Бразилии считает, что выступление в Серии A даeт ему больше возможностей вернуться в сборную, а отъезд может свести на нет его шансы пробиться в национальную команду.

«Крузейро» уже рассматривает возможность увеличения зарплаты игрока по завершении сезона.