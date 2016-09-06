Катастрофа чемпионов Европы, супермяч Гибралтара, сумасшествие в Болгарии. Все голы дня

Белоруссия – Франция – 0:0

Болгария – Люксембург – 4:3

Рангелов открыл счет на 16-й минуте.

Люксембург сравнял на 60-й несколько комичным образом.

А через пару минут Джоахим оставил в дураках всю болгарскую защиту. Дубль люксембургского футболиста и 1:2!

Марселиньо все-таки сравнял, ну негоже ведь проигрывать Люксембургу.

А Ивелин Попов вывел болгар вперед могучим ударом со штрафного.

Но победу веселые болгары не удержали, Бонье делает счет 3:3.

Не удержали? Как бы не так. Тонев забил четвертый гол, с ума сойти!

Швеция – Голландия – 1:1

Шведы забили под конец первого тайма (Маркус Берг).

Но голландцы сравняли. Снейдер напомнил о себе!

Андорра – Латвия – 0:1

Латыши забили (Шабала) в начале второго тайма после ужасной ошибки вратаря Андорры.

Швейцария – Португалия – 2:0 | Видеогалерея

Швейцарцы уверенно выиграли первый тайм у португальцев. Сначала забил Эмболо.

А Мехмеди удвоил счет.

Фарерские острова – Венгрия – 0:0

Босния – Эстония – 5:0 | Видеогалерея

Спахич отметился голом в самом начале матча.

А затем Эдин Джеко был точен с пенальти.

3:0, Медуньяин отличился.

А вот и гол Ибишевича подоспел.

Пятый под конец закатил Спахич.

Кипр – Бельгия – 0:3 | Видеогалерея

Лукаку открыл счет на 13-й минуте.

На 61-й минуте Лукаку оформил дубль.

Разгромили бельгийцы соперника, третий гол забил Феррейра-Карраско.

Гибралтар – Греция – 1:4

На 10-й минуте забил Митроглу.

А потом Гибралтар неожиданно сравнял счет. Да как красиво!

Но тут же пропустил аж трижды за пару минут. Сначала автогол закатил Уайзмэн.

Затем отличился Фортунис.

А до разгромного счет довел Торосидис.