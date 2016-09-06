Катастрофа чемпионов Европы, супермяч Гибралтара, сумасшествие в Болгарии. Все голы дня

Рангелов открыл счет на 16-й минуте.
Люксембург сравнял на 60-й несколько комичным образом.
А через пару минут Джоахим оставил в дураках всю болгарскую защиту. Дубль люксембургского футболиста и 1:2!
Марселиньо все-таки сравнял, ну негоже ведь проигрывать Люксембургу.
А Ивелин Попов вывел болгар вперед могучим ударом со штрафного.
Но победу веселые болгары не удержали, Бонье делает счет 3:3.
Не удержали? Как бы не так. Тонев забил четвертый гол, с ума сойти!
Шведы забили под конец первого тайма (Маркус Берг).
Но голландцы сравняли. Снейдер напомнил о себе!
Латыши забили (Шабала) в начале второго тайма после ужасной ошибки вратаря Андорры.
Швейцария – Португалия – 2:0 | Видеогалерея
Швейцарцы уверенно выиграли первый тайм у португальцев. Сначала забил Эмболо.
А Мехмеди удвоил счет.
Фарерские острова – Венгрия – 0:0
Босния – Эстония – 5:0 | Видеогалерея
Спахич отметился голом в самом начале матча.
А затем Эдин Джеко был точен с пенальти.
3:0, Медуньяин отличился.
А вот и гол Ибишевича подоспел.
Пятый под конец закатил Спахич.
Кипр – Бельгия – 0:3 | Видеогалерея
Лукаку открыл счет на 13-й минуте.
На 61-й минуте Лукаку оформил дубль.
Разгромили бельгийцы соперника, третий гол забил Феррейра-Карраско.
На 10-й минуте забил Митроглу.
А потом Гибралтар неожиданно сравнял счет. Да как красиво!
Но тут же пропустил аж трижды за пару минут. Сначала автогол закатил Уайзмэн.
Затем отличился Фортунис.
А до разгромного счет довел Торосидис.