Фарерские острова - Венгрия

Неожиданно венгры
|9 тур
|8 октября, четверг
|21:45
|Венгрия
|2:1
|Фарерские острова
|3 тур
|14 октября, вторник
|22:45
|Фарерские острова
|0:1
|Венгрия
|9 тур
|8 октября, четверг
|21:45
|Венгрия
|2:1
|Фарерские острова
|3 тур
|14 октября, вторник
|22:45
|Фарерские острова
|0:1
|Венгрия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия
|10
|9
|0
|1
|32:4
|+28
|27
|2.
|Швейцария
|10
|9
|0
|1
|23:7
|+16
|27
|3.
|Венгрия
|10
|4
|1
|5
|14:14
|0
|13
|4.
|Фарерские острова
|10
|2
|3
|5
|4:16
|-12
|9
|5.
|Латвия
|10
|2
|1
|7
|7:18
|-11
|7
|6.
|Андорра
|10
|1
|1
|8
|2:23
|-21
|4
Неожиданно венгры