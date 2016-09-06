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Судьи
Главный судья:
Славко Винчич

Фарерские острова - Венгрия

06.09.2016, Вторник, 21:45 мск Торсхавн, стадион Торсвеллур Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Фарерские острова - Венгрия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа F
9 тур
8 октября, четверг 21:45 Венгрия 2:1 Фарерские острова
3 тур
14 октября, вторник 22:45 Фарерские острова 0:1 Венгрия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 10 9 0 1 32:4 +28 27
2. Швейцария 10 9 0 1 23:7 +16 27
3. Венгрия 10 4 1 5 14:14 0 13
4. Фарерские острова 10 2 3 5 4:16 -12 9
5. Латвия 10 2 1 7 7:18 -11 7
6. Андорра 10 1 1 8 2:23 -21 4
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    Рейтинг: +45

    ск122 7 сентября 2016, 01:33

    Неожиданно венгры

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