Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мирослав Зелинка (Шлапанице)

Босния и Герцеговина - Эстония

06.09.2016, Вторник, 21:45 мск Зеница, стадион Билино Поле Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Босния и Герцеговина - Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 5
9 тур
10 октября, суббота 20:00 Эстония 0:2 Босния и Герцеговина
2 тур
10 сентября, среда 22:15 Босния и Герцеговина 7:0 Эстония
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 9 1 0 43:6 +37 28
2. Греция 10 5 4 1 17:6 +11 19
3. Босния и Герцеговина 10 5 2 3 24:13 +11 17
4. Эстония 10 3 2 5 13:19 -6 11
5. Кипр 10 3 1 6 9:18 -9 10
6. Гибралтар 10 0 0 10 3:47 -44 0
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 6 сентября 2016, 23:21

    Босния и Герцеговина - молодцы! - упорные!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 