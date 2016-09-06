Босния и Герцеговина - Эстония

Босния и Герцеговина - молодцы! - упорные!
|9 тур
|10 октября, суббота
|20:00
|Эстония
|0:2
|Босния и Герцеговина
|2 тур
|10 сентября, среда
|22:15
|Босния и Герцеговина
|7:0
|Эстония
|9 тур
|10 октября, суббота
|20:00
|Эстония
|0:2
|Босния и Герцеговина
|2 тур
|10 сентября, среда
|22:15
|Босния и Герцеговина
|7:0
|Эстония
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|9
|1
|0
|43:6
|+37
|28
|2.
|Греция
|10
|5
|4
|1
|17:6
|+11
|19
|3.
|Босния и Герцеговина
|10
|5
|2
|3
|24:13
|+11
|17
|4.
|Эстония
|10
|3
|2
|5
|13:19
|-6
|11
|5.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|9:18
|-9
|10
|6.
|Гибралтар
|10
|0
|0
|10
|3:47
|-44
|0
Босния и Герцеговина - молодцы! - упорные!