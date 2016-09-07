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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)
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Белоруссия - Франция

06.09.2016, Вторник, 21:45 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Белоруссия - Франция
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа I

10 сентября, вторник 23:00 Белоруссия 2:4 Франция

11 сентября, вторник 23:00 Франция 3:1 Белоруссия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа D
7 тур
3 июня, пятница 22:50 Белоруссия 1:1 Франция
1 тур
3 сентября, пятница 23:00 Франция 0:1 Белоруссия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 10 7 2 1 18:6 +12 23
2. Нидерланды 10 6 1 3 21:12 +9 19
3. Швеция 10 6 1 3 26:9 +17 19
4. Болгария 10 4 1 5 14:19 -5 13
5. Люксембург 10 1 3 6 8:26 -18 6
6. Белоруссия 10 1 2 7 6:21 -15 5
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    Рейтинг: +847

    rubinovyi2 7 сентября 2016, 08:02

    Неожиданно....,для буков!

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    Рейтинг: +20

    qweewqqweewq 7 сентября 2016, 02:17

    Молодцы

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    Рейтинг: +1176

    Argon 7 сентября 2016, 00:29

    Ай да белорусы!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 7 сентября 2016, 00:07

    Молодцы - Белоруссия!!! - сыграть вничью с Францией!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 6 сентября 2016, 22:00

    Удачи братьям славянам!
    надерите хвост петуху....)))))

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