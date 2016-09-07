Белоруссия - Франция

Неожиданно....,для буков!
|
|10 сентября, вторник
|23:00
|Белоруссия
|2:4
|Франция
|
|11 сентября, вторник
|23:00
|Франция
|3:1
|Белоруссия
|
|10 сентября, вторник
|23:00
|Белоруссия
|2:4
|Франция
|
|11 сентября, вторник
|23:00
|Франция
|3:1
|Белоруссия
|7 тур
|3 июня, пятница
|22:50
|Белоруссия
|1:1
|Франция
|1 тур
|3 сентября, пятница
|23:00
|Франция
|0:1
|Белоруссия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|10
|7
|2
|1
|18:6
|+12
|23
|2.
|Нидерланды
|10
|6
|1
|3
|21:12
|+9
|19
|3.
|Швеция
|10
|6
|1
|3
|26:9
|+17
|19
|4.
|Болгария
|10
|4
|1
|5
|14:19
|-5
|13
|5.
|Люксембург
|10
|1
|3
|6
|8:26
|-18
|6
|6.
|Белоруссия
|10
|1
|2
|7
|6:21
|-15
|5
Неожиданно....,для буков!
Молодцы
Молодцы - Белоруссия!!! - сыграть вничью с Францией!