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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы

Швеция - Нидерланды

06.09.2016, Вторник, 21:45 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Швеция - Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа E
12 тур
11 октября, вторник 22:00 Швеция 3:2 Нидерланды
4 тур
12 октября, вторник 22:30 Нидерланды 4:1 Швеция
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 22:45 Нидерланды 3:1 Швеция
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 10 7 2 1 18:6 +12 23
2. Нидерланды 10 6 1 3 21:12 +9 19
3. Швеция 10 6 1 3 26:9 +17 19
4. Болгария 10 4 1 5 14:19 -5 13
5. Люксембург 10 1 3 6 8:26 -18 6
6. Белоруссия 10 1 2 7 6:21 -15 5
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 00:22

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