Швеция - Нидерланды

Логично.
|12 тур
|11 октября, вторник
|22:00
|Швеция
|3:2
|Нидерланды
|4 тур
|12 октября, вторник
|22:30
|Нидерланды
|4:1
|Швеция
|12 тур
|11 октября, вторник
|22:00
|Швеция
|3:2
|Нидерланды
|4 тур
|12 октября, вторник
|22:30
|Нидерланды
|4:1
|Швеция
|Сборные,
|19 ноября, среда
|22:45
|Нидерланды
|3:1
|Швеция
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|10
|7
|2
|1
|18:6
|+12
|23
|2.
|Нидерланды
|10
|6
|1
|3
|21:12
|+9
|19
|3.
|Швеция
|10
|6
|1
|3
|26:9
|+17
|19
|4.
|Болгария
|10
|4
|1
|5
|14:19
|-5
|13
|5.
|Люксембург
|10
|1
|3
|6
|8:26
|-18
|6
|6.
|Белоруссия
|10
|1
|2
|7
|6:21
|-15
|5
Логично.