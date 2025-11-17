Введите ваш ник на сайте
Швеция – Словения: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

17 ноября 2025 9:41
Швеция - Словения
18 нояб. 2025, вторник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Швеции с форой (0)
Сделать ставку

18 ноября на «Френдс Арене» Швеция примет Словению в матче команд, проходящих через непростую серию в квалификации. Обе сборные ищут стабильность, хотя их текущая форма оставляет вопросы. Для хозяев игра становится шансом прервать затянувшийся спад, а гости постараются удержаться в борьбе за очки.

Швеция

Сборная переживает трудный период: после пяти туров всего одно очко и серия из четырех поражений. Команда пропускает много – 11 голов за последние пять матчей, а забивает мало – лишь три. В обороне сохраняется нестабильность, а атакующие действия часто сводятся к индивидуальным решениям Исака. Тем не менее Швеция традиционно играет сильнее дома и способна навязать давление.

Словения

Словения также переживает спад и не выигрывает уже пять матчей. Команда забивает немного – два гола за пять игр, но четыре последних тура команда проводила достаточно организованно впереди. Главная проблема – слабая реализация и трудности при позиционной обороне. Тем не менее Словения пропускает меньше, чем Швеция, что позволяет гостям рассчитывать на осторожный матч.

Факты о командах

Швеция

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за 5 матчей
  • Пропускает в 6 последних играх

Словения

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает в последних 4 матчах
  • Средняя результативность – 0.40 гола за игру

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
1.25
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Словения
2 : 2
05.09.2025
Швеция
Лига наций, 6 тур
Швеция
1 : 1
27.09.2022
Словения
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 2
02.06.2022
Швеция
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
0 : 0
30.05.2016
Словения

Прогноз на матч Швеция – Словения

Обе сборные находятся не в лучшей форме, и игра, скорее всего, пройдет в низовом темпе. Швеция выглядит более слабой в обороне, но дома способна действовать активнее. Словения играет осторожно и редко проваливается крупно, что предполагает закрытый матч с минимальным количеством моментов. Ожидается плотная борьба с небольшим преимуществом хозяев, однако риск поражения остается высоким. Оптимальный вариант – ставить на низкую результативность, а также рассмотреть осторожную фору на Швецию.

Рекомендованные ставки

  • Победа Швеции с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.85
Победа Швеции с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словения Швеция
