18 ноября на «Френдс Арене» Швеция примет Словению в матче команд, проходящих через непростую серию в квалификации. Обе сборные ищут стабильность, хотя их текущая форма оставляет вопросы. Для хозяев игра становится шансом прервать затянувшийся спад, а гости постараются удержаться в борьбе за очки.

Швеция

Сборная переживает трудный период: после пяти туров всего одно очко и серия из четырех поражений. Команда пропускает много – 11 голов за последние пять матчей, а забивает мало – лишь три. В обороне сохраняется нестабильность, а атакующие действия часто сводятся к индивидуальным решениям Исака. Тем не менее Швеция традиционно играет сильнее дома и способна навязать давление.

Словения

Словения также переживает спад и не выигрывает уже пять матчей. Команда забивает немного – два гола за пять игр, но четыре последних тура команда проводила достаточно организованно впереди. Главная проблема – слабая реализация и трудности при позиционной обороне. Тем не менее Словения пропускает меньше, чем Швеция, что позволяет гостям рассчитывать на осторожный матч.

Факты о командах

Швеция

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в среднем 0.60 гола за 5 матчей

Пропускает в 6 последних играх

Словения

Не выигрывает в 5 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в последних 4 матчах

Средняя результативность – 0.40 гола за игру

Прогноз на матч Швеция – Словения

Обе сборные находятся не в лучшей форме, и игра, скорее всего, пройдет в низовом темпе. Швеция выглядит более слабой в обороне, но дома способна действовать активнее. Словения играет осторожно и редко проваливается крупно, что предполагает закрытый матч с минимальным количеством моментов. Ожидается плотная борьба с небольшим преимуществом хозяев, однако риск поражения остается высоким. Оптимальный вариант – ставить на низкую результативность, а также рассмотреть осторожную фору на Швецию.

Рекомендованные ставки