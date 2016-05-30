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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Словения
Швеция - Словения: обзор матча 30 мая 2016
Швеция
30.05.2016, понедельник, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Словения
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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