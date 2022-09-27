Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Словения
Швеция - Словения: обзор матча 27 сентября 2022
Швеция
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
1 : 1
Завершен
Словения
42'
Э. Форсберг
28'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Словения
90'
+2
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
Замена
М. Ишак
️️️️
И. Хин
88'
87'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Б. Вербич
Замена
М. Сванберг
️️️️
К. Ольссон
79'
Желтая карточка
К. Ольссон
76'
71'
Замена
Т. Элшник
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Классон
70'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Р. Квайсон
70'
64'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Я. Млакар
64'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Г. Сикошек
54'
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ! 1:1!
Э. Форсберг
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
П. Стоянович
15'
Желтая карточка
Я. Бийол
Желтая карточка
Д. Кулушевски
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
Швеция
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Патрик Валемарк
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
0
Микаэль Ишак
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
10
Тими Элшник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
4
Хин
2
Андерссон
16
Карлстрем
20
Ольссон
10
Форсберг
17
Классон
21
Кулушевски
22
Квайсон
3-2-1-1-2
1
Облак
6
Бийол
20
Сикошек
5
Горенц-Станкович
20
Стоянович
4
Блажич
22
Гнезда Черин
7
Вербич
17
Млакар
11
Шешко
20
Ольссон
19
Сванберг
19
Сванберг
20
Ольссон
17
Классон
11
Эланга
11
Эланга
17
Классон
22
Квайсон
17
Дьекереш
17
Дьекереш
22
Квайсон
4
Хин
0
Ишак
0
Ишак
4
Хин
20
Сикошек
3
Балковец
3
Балковец
20
Сикошек
7
Вербич
8
Ловрич
8
Ловрич
7
Вербич
17
Млакар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
10
Элшник
10
Элшник
5
Горенц-Станкович
Остались в запасе
Швеция
Словения
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Патрик Валемарк
ПВ
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Швеция - Словения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
Швеция
Словения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+