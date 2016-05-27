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  • Моуринью официально возглавил «МЮ». «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» вылетела в ФНЛ. Дайджест событий дня

Моуринью официально возглавил «МЮ». «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» вылетела в ФНЛ. Дайджест событий дня

«Спартак» и «Ред Булл» могут пригласить Черчесова

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов угодил в сферу интересов двух клубов – российского и австрийского. Сообщается, что Черчесов может вернуться в «Спартак», где его назначение является альтернативным вариантом, если сорвутся переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Кроме того, специалист интересен и австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург». Ранее ходили слухи о переговорах Черчесова и «Локомотива», которые сам тренер позже опроверг.

Витсель продлит контракт с «Зенитом»

Несмотря на постоянные разговоры о возможном уходе из «Зенита», полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, похоже, подпишет с клубом новое трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2019 года. Его оформление состоится после окончания Евро-2016. Ранее сообщалось об интересе к Витселю со стороны нескольких европейских команд, особую активность проявлял итальянский «Милан».

Одноклубником Витселя может стать «новый россиянин»

Полузащитником «Шальке-04» Романом Нойштедтером заинтересовались два российских клуба – речь идет о ЦСКА и «Зените». С немецкой командой у футболиста заканчивается контракт уже в июне, поэтому новому клубу Нойштедтер достанется бесплатно. При этом дебютант сборной России изъявляет желаение перейти в какую-либо из команд РФПЛ.

Роман с иностранцем. Как сборная России повторяет олимпийскую стратегию

Конец мучениям: Моуринью официально в «МЮ»

И все-таки это свершилось: «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Клуб подписал с португальцем контракт на три следующих сезона, также существует возможность продления соглашения до 2020 года. «Моуринью – лучший специалист из ныне действующих», – светился от счастья вице-президент «МЮ» Эд Вудворд. «Я всегда чувствовал свою связь с «Олд Траффорд», – признался Жозе. И наговорил еще много интересного.

Цифра дня. Моуринью, как лучший тренер Англии

«Если тебе нужен экшн, ты приглашаешь Моуринью». Как мир реагирует на появление Жозе в «МЮ»

Бускетс согласовал новый контракт с «Барселоной»

«Барселона» сообщила о продлении контракта с одним из своих самых ценных футболистов – полузащитником Серхио Бускетсом. По новому соглашению 27-летний игрок будет связан с каталонским клубом до лета 2021 года. Размер зарплаты станет известен позже. Пока же сообщается, что в новом контракте прописан определенный размер отступных за Бускетса, и составляет он 200 миллионов евро.

«Малагу» возглавил двукратный обладатель Кубка УЕФА

Именитым тренером сегодня обзавелась и испанская «Малага»: тренировать ее будет Хуанде Рамос, который в середине прошлого десятилетия выиграл два Кубка УЕФА с «Севильей». Кроме того, Рамос известен по работе со многими известными командами, включая «Райо Вальекано», «Бетис», «Эспаньол», «Реал», ЦСКА и «Днепр». При этом испанец работал и в «Малаге» – в сезоне-2003/04. Нынешний же контракт Рамоса с клубом рассчитан до 2019 года.

Грасия – главный тренер «Рубина»

Рамос заменил в «Малаге» ушедшего в «Рубин» Хави Грасию, который сегодня оформил с клубом из Казани четырехлетнее соглашение. Перед переездом в Россию Грасия посоветовался с главным тренером «Севильи» Унаи Эмери, который ранее возглавлял «Спартак». Вместе с Грасией в «Рубин» перейдут три человека из штаба «Малаги».

Определен состав участников РФПЛ-2016/17: без «Кубани», но с «Томью»

Сегодняшние ответные стыковые матчи закончились одинаково: «Анжи» без проблем переиграл «Волгарь» 2:0 и остался в РФПЛ, с таким же счетом «Томь» потопила «Кубань» и триумфально вышла в Премьер-лигу. Таким образом, по сравнению с прошедшим сезоном, в РФПЛ будут три новичка – «Мордовию», «Динамо» и «Кубань» заменят «Оренбург», «Арсенал» и «Томь».

«Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчей

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Спартак Зальцбург Легия Зенит Манчестер Юнайтед Малага Барселона Рубин Кубань (ЛФЛ) Томь Анжи Волгарь Бускетс Серхио Витсель Аксель Нойштедтер Роман Черчесов Станислав Моуринью Жозе Рамос Хуанде Грасия Хави
Комментарии (5)
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налим
1464383004
витсель русский ха ха ха
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Alexx22
1464408516
прощай кубань
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Strig
1464414592
На Кубани лифт починили...
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lihindic
1464419852
в томи нормальный стадион?
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TUMS
1464427456
Посмотрим в очередной раз на ТОМЬ.
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