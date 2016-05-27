Моуринью официально возглавил «МЮ». «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» вылетела в ФНЛ. Дайджест событий дня

«Спартак» и «Ред Булл» могут пригласить Черчесова

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов угодил в сферу интересов двух клубов – российского и австрийского. Сообщается, что Черчесов может вернуться в «Спартак», где его назначение является альтернативным вариантом, если сорвутся переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Кроме того, специалист интересен и австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург». Ранее ходили слухи о переговорах Черчесова и «Локомотива», которые сам тренер позже опроверг.

Витсель продлит контракт с «Зенитом»

Несмотря на постоянные разговоры о возможном уходе из «Зенита», полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, похоже, подпишет с клубом новое трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2019 года. Его оформление состоится после окончания Евро-2016. Ранее сообщалось об интересе к Витселю со стороны нескольких европейских команд, особую активность проявлял итальянский «Милан».

Одноклубником Витселя может стать «новый россиянин»

Полузащитником «Шальке-04» Романом Нойштедтером заинтересовались два российских клуба – речь идет о ЦСКА и «Зените». С немецкой командой у футболиста заканчивается контракт уже в июне, поэтому новому клубу Нойштедтер достанется бесплатно. При этом дебютант сборной России изъявляет желаение перейти в какую-либо из команд РФПЛ.

Роман с иностранцем. Как сборная России повторяет олимпийскую стратегию

Конец мучениям: Моуринью официально в «МЮ»

И все-таки это свершилось: «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Клуб подписал с португальцем контракт на три следующих сезона, также существует возможность продления соглашения до 2020 года. «Моуринью – лучший специалист из ныне действующих», – светился от счастья вице-президент «МЮ» Эд Вудворд. «Я всегда чувствовал свою связь с «Олд Траффорд», – признался Жозе. И наговорил еще много интересного.

Цифра дня. Моуринью, как лучший тренер Англии

«Если тебе нужен экшн, ты приглашаешь Моуринью». Как мир реагирует на появление Жозе в «МЮ»

Бускетс согласовал новый контракт с «Барселоной»

«Барселона» сообщила о продлении контракта с одним из своих самых ценных футболистов – полузащитником Серхио Бускетсом. По новому соглашению 27-летний игрок будет связан с каталонским клубом до лета 2021 года. Размер зарплаты станет известен позже. Пока же сообщается, что в новом контракте прописан определенный размер отступных за Бускетса, и составляет он 200 миллионов евро.

«Малагу» возглавил двукратный обладатель Кубка УЕФА

Именитым тренером сегодня обзавелась и испанская «Малага»: тренировать ее будет Хуанде Рамос, который в середине прошлого десятилетия выиграл два Кубка УЕФА с «Севильей». Кроме того, Рамос известен по работе со многими известными командами, включая «Райо Вальекано», «Бетис», «Эспаньол», «Реал», ЦСКА и «Днепр». При этом испанец работал и в «Малаге» – в сезоне-2003/04. Нынешний же контракт Рамоса с клубом рассчитан до 2019 года.

Грасия – главный тренер «Рубина»

Рамос заменил в «Малаге» ушедшего в «Рубин» Хави Грасию, который сегодня оформил с клубом из Казани четырехлетнее соглашение. Перед переездом в Россию Грасия посоветовался с главным тренером «Севильи» Унаи Эмери, который ранее возглавлял «Спартак». Вместе с Грасией в «Рубин» перейдут три человека из штаба «Малаги».

Определен состав участников РФПЛ-2016/17: без «Кубани», но с «Томью»

Сегодняшние ответные стыковые матчи закончились одинаково: «Анжи» без проблем переиграл «Волгарь» 2:0 и остался в РФПЛ, с таким же счетом «Томь» потопила «Кубань» и триумфально вышла в Премьер-лигу. Таким образом, по сравнению с прошедшим сезоном, в РФПЛ будут три новичка – «Мордовию», «Динамо» и «Кубань» заменят «Оренбург», «Арсенал» и «Томь».

«Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчей