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    Роман с иностранцем. Как сборная России повторяет олимпийскую стратегию


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    Голосов: 0
    26.05.2016 17:02
    На Евро-2016 в составе российской сборной поедут два натурализованных иностранца. «Бомбардир» рассказывает, как это получилось и к чему ведет данная тенденция.
    СПОЙЛЕРЫ
    Рассуждая о лимите и воспитании талантливой молодежи, РФС привлекает в сборную России второго иностранца за полгода. Очень похоже, что некогда ценимая властью национальная идентичность отходит на второй план в угоду достижениям. Но так ли полезна политика натурализации в наших реалиях?

    Роман Нойштедтер вот-вот получит российский паспорт. Вряд ли это будет так помпезно, как с Роем Джонсом или Жераром Депардье, но гораздо более важно. Пока власть зарабатывала голоса огражданиванием забытых во всем остальном мире «знаменитостей», она и не заметила, как натурализация стала единственным запасным планом в кризисную эпоху санкций. Абсурдно, не правда ли? Но главный сюр, как обычно, выпал на долю футбола.

    За полгода в сборной России дебютируют два легионера (вряд ли стоит сомневаться, что Нойштедтера выпустят хотя бы в товарняках). Оба едут на Евро. При том, что один из них вообще ни разу не играл ни в сборной, ни в РФПЛ. Сомневаюсь, что Роман вообще хоть как-то интересуется перипетиями нашего волшебного чемпионата, который по зрелищности любые бундеслиги обходит. Но это лишь первая проблема. Важнее вторая: русско-украинский немец провел ужасный сезон. Места в основе ему не гарантировалось изначально, но случилась травма Настасича в начале сезона, которая вынудила Брайтенрайтера наигрывать обладателя столь же непростой фамилии на не самой удобной позиции. Зато для будущей сборной России она чрезвычайно удобна – Виталий Мутко который год просит у Деда Мороза парочку качественных молодых центрбеков. Роман немолод, да и с качеством не ахти: ключевые матчи оборачивались фатальными ошибками, а контракт с футболистом клуб продлевать не планирует. О многом говорит и тот факт, что на Нойштедтера не позарились более логичные претенденты в виде Германии и Украины.

    С Гилерме ситуация не лучше. Нет, футболист он, конечно, прекрасный, да и давно уже стал свои парнем не только для болельщиков «Локо». Но почему третьим вратарем едет именно он? В стране, где качественным голкиперам пора бы менять амплуа – слишком велик дисбаланс с полевыми. Выбирай любого: от Рыжикова, для которого это мог бы быть последний большой турнир, до Селихова, вынуждающего топ-клубы копаться в кошельках. Гиля превосходит всех в классе и опыте? Статистика говорит об обратном: бессменный вратарь «Рубина» даст русскому бразильцу фору и в еврокубковом опыте, и по проценту сейвов в нынешнем сезоне. У тех же Крицюка и Джанаева показатели тоже лучше. Понятно, зачем натурализация нужна «Локомотиву». Но зачем она сборной?

    В голову приходит лишь одна версия: Гилерме в национальной команде – это история чисто политическая. Обозначение нового вектора, смешного в своей абсурдности. Мутко откровенно признался, что за два года мы никого не вырастим, и напомнил о демократической политике России, готовой принять под крыло любого иностранца. При этом министр бесполезность лимита не признает. Об отмене речь не заходит тем более. Однако даже высшей власти (достаточно погуглить, кто именно подписал указ о приеме в гражданство Нойштедтера) понятно, что пытаться побеждать сейчас нужно не молодежью, а легионерами. Сколько бы международных турниров ни выигрывали юноши, ситуация кардинально не меняется – за последние четыре года нового поколения талантливых футболистов не выросло. Потому придется брать кальку с Сочи-2014: осознав, что подготовить юные кадры в некоторых видах спорта в столь короткий срок нереально, проблему решили натурализацией.

    Только вот Гильрме не Вик Уайльд, а Нойштедтер не Виктор Ан. Их объединяет лишь непригодность для сборных родных государств. Но если олимпийцы оказались на голову выше новоиспеченных сограждан и действительно добились в нашей стране прогресса, то по поводу футболистов много вопросов. Но, так или иначе, программа запущена. Это пока Мутко не желает рассуждать о Марио Фернандесе и других засидевшихся в РФПЛ легионерах. Ближе к домашнему ЧМ понадобятся новые кадры. И крайне маловероятно, что в каждом круге чемпионата у нас будет появляться по Головину. Зато вполне можно будет привлечь и краснодарских бразильцев, и Маурисио, и того же Фернандеса. Побеждать ведь нужно любой ценой. А при такой народной любви к приезжим иностранцам в последние годы цена и вовсе невелика. И кто потом будет думать, что массовая натурализация – характерная черта сборных уровня Азербайджана?

    Пока же мы лишь осваиваемся в новых реалиях и верим в воскрешение отечественных академий. Принять чужестранцев в сборной нелегко даже футболистам – что говорить о болельщиках. Сейчас легионеры обустраиваются в резерве, уступая место ребятам вроде Дмитрия Комбарова, который хочет видеть в команде только русских, дабы удобнее было оттачивать вот такие прекрасные диагонали. Быть может, и ему пора бояться за место в составе, мониторя очереди в паспортный стол. Ведь неизвестно, какие масштабы новая политика может приобрести после Евро. Главное, чтобы мы не получили суперпатриотичную сборную престарелых джонсов и монсонов.

    Нойштедтер, Гилерме, Жоаозиньо и другие «россияне». Сборная России из легионеров

    Крицюк, Нойштедтер, Саенко и еще четыре игрока, начинавшие карьеру в Европе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РИА Новостии
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5

      roma80448044 31 мая 2016, 07:17

      Помню я Романа, как перед Евро 2012 он выразил желание играть в составе сборной Украины.. не помню, что там не срослось, по-моему отец настоял не делать так.. Честно говоря, я тоже имею немецкие корни, но первая Родина всё-равно останется Украина, т.к. вырос, потом Казахстан, т.к. родился, а после Германия... Хотя, будь я футболистом, возможно тоже бы сосласился играть за сборную России, ну русский язык для меня родной, и сборной с громким названием.. Но чисто по человечески, мне обидно, что Роман лижет где только может :( Не получилось бы с Россией, поехал бы за Киргизов играть... правда жизни...(

      0
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      Рейтинг: +17

      Hunter2200 28 мая 2016, 10:13

      время придёт увидем

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 27 мая 2016, 23:32

      Ужасная статья! Во-первых, игроки себя еще не показали, а их автор статьи уже помоями облил, во-вторых, Нойштедтер провел хороший сезон, выстуал в основном составе, а Шельке - один из ведущих клубов Германии, в-третьих, меня очень раздражает, когда говорят про специальную натурализацию Гильерме, гражданство он получил на общих основаниях сам, а не для игры в сборной! Статья бредовая и не о чем, палец вниз!

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 27 мая 2016, 07:54

      "нашего волшебного чемпионата, который по зрелищности любые бундеслиги обходит" это сарказм был?)А вместо Гельерме действительно нужно было брать других,тех же Реброва,Рыжекова,Джанаева они явно больше заслужили,или на перспективу 3м вратарём Крицука или Метрюшкина.

      0
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      Рейтинг: +8

      salvor_ 27 мая 2016, 07:43

      Скоро как в мини-футбольной сборной одни бразильцы будут играть(((

      0
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      Рейтинг: +7

      TripLike 27 мая 2016, 01:50

      Видел Романа последнии 3 года,не хуже наших парней,играть то некому по факту,пусть попробует,вдруг залетит...А если серьезно,плохо что раньше к нам не присоединился,потренироваться бы успел,с калеками играть дело великое...

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      Рейтинг: +52

      artur 10 26 мая 2016, 20:31

      Позор,ну взяли натурализовали легионеров,а обосраться мы сможем и с нашими.....вопрос.....зачем?Я конечно понимаю,что если наши дойдут хотя бы до полуфинала и помогут им в этом Г. и Н.,я поменяю своё мнение на положительное,а так взяли бы молодёжь(Митрюшкин,Гасилин и т.д)хоть опыта наберутся ЧЕ.

      0
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      Рейтинг: +49

      dimOK752 26 мая 2016, 19:31

      Наши скорее всего 4 место в группе займут. Я конечно за них поболею, но поколение это откровенно не средненькое.

      0
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      Рейтинг: +49

      dimOK752 26 мая 2016, 19:22

      Конечно, дешевле призвать легионеров, чем развивать свою футбольную систему. Мы очень отстали от запада... к сожалению

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 26 мая 2016, 18:18

      ??????

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