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    Дмитрий Комбаров: «В сборной должны играть русские футболисты»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о привлечении натурализованных игроков в национальную команду.

    «Во многих видах спорта сейчас есть тенденция к натурализации. Но мне кажется, в сборной должны играть русские футболисты. Или через некоторое время получится так, что в сборной половина игроков будет таких – «русских» в кавычках.

    А если это игрок уровня Гилерме или Марио Фернандеса и Квинси Промеса? Да хоть какого уровня. Если это крутые ребята, то они, наверное, должны играть за свои сборные», – сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2016 21:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5113

      hunta 25 мая 2016, 07:53

      ....За себя переживает....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 25 мая 2016, 06:44

      Вот все правильно он сказал

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 25 мая 2016, 05:49

      Тебе то какая разница кто будет играть?
      Твоё реальное место в сборной - лавка!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 25 мая 2016, 02:36

      Почему именно русские, а не татары например или буряты, чеченцы, башкиры?
      Комбаров видимо не знает, что Российская Федерация - это многонациональное государство.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Fju-2 25 мая 2016, 06:36

      Русские имеется в виду россияне которые выросли и живут в России... Пропитаны духом русским, которые реально играют за страну , а не просто ради того , чтобы сыграть на Чемпионате мира не важно под чьим знаменем...
      Не думаю что он этим хотел обидеть Дзагоева и Самедова...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 25 мая 2016, 00:40

      Брата где потерял

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 25 мая 2016, 00:24

      конкуренции боиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 24 мая 2016, 22:55

      Совок еще не выветрился из умов

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 мая 2016, 22:42

      Молодец, все верно сказал.Должны играть свои.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 мая 2016, 22:20

      дима! это ты на себя намекаешь??? мячик чеканить сначала научись!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 24 мая 2016, 22:07

      КривоНогая заговорила))) иди научись играть сначало

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Ruhaaa 24 мая 2016, 22:41

      А ты русский язык.

      -1
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