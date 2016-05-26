Роман с иностранцем. Как сборная России повторяет олимпийскую стратегию

Роман Нойштедтер вот-вот получит российский паспорт. Вряд ли это будет так помпезно, как с Роем Джонсом или Жераром Депардье, но гораздо более важно. Пока власть зарабатывала голоса огражданиванием забытых во всем остальном мире «знаменитостей», она и не заметила, как натурализация стала единственным запасным планом в кризисную эпоху санкций. Абсурдно, не правда ли? Но главный сюр, как обычно, выпал на долю футбола.

За полгода в сборной России дебютируют два легионера (вряд ли стоит сомневаться, что Нойштедтера выпустят хотя бы в товарняках). Оба едут на Евро. При том, что один из них вообще ни разу не играл ни в сборной, ни в РФПЛ. Сомневаюсь, что Роман вообще хоть как-то интересуется перипетиями нашего волшебного чемпионата, который по зрелищности любые бундеслиги обходит. Но это лишь первая проблема. Важнее вторая: русско-украинский немец провел ужасный сезон. Места в основе ему не гарантировалось изначально, но случилась травма Настасича в начале сезона, которая вынудила Брайтенрайтера наигрывать обладателя столь же непростой фамилии на не самой удобной позиции. Зато для будущей сборной России она чрезвычайно удобна – Виталий Мутко который год просит у Деда Мороза парочку качественных молодых центрбеков. Роман немолод, да и с качеством не ахти: ключевые матчи оборачивались фатальными ошибками, а контракт с футболистом клуб продлевать не планирует. О многом говорит и тот факт, что на Нойштедтера не позарились более логичные претенденты в виде Германии и Украины.

С Гилерме ситуация не лучше. Нет, футболист он, конечно, прекрасный, да и давно уже стал свои парнем не только для болельщиков «Локо». Но почему третьим вратарем едет именно он? В стране, где качественным голкиперам пора бы менять амплуа – слишком велик дисбаланс с полевыми. Выбирай любого: от Рыжикова, для которого это мог бы быть последний большой турнир, до Селихова, вынуждающего топ-клубы копаться в кошельках. Гиля превосходит всех в классе и опыте? Статистика говорит об обратном: бессменный вратарь «Рубина» даст русскому бразильцу фору и в еврокубковом опыте, и по проценту сейвов в нынешнем сезоне. У тех же Крицюка и Джанаева показатели тоже лучше. Понятно, зачем натурализация нужна «Локомотиву». Но зачем она сборной?

В голову приходит лишь одна версия: Гилерме в национальной команде – это история чисто политическая. Обозначение нового вектора, смешного в своей абсурдности. Мутко откровенно признался, что за два года мы никого не вырастим, и напомнил о демократической политике России, готовой принять под крыло любого иностранца. При этом министр бесполезность лимита не признает. Об отмене речь не заходит тем более. Однако даже высшей власти (достаточно погуглить, кто именно подписал указ о приеме в гражданство Нойштедтера) понятно, что пытаться побеждать сейчас нужно не молодежью, а легионерами. Сколько бы международных турниров ни выигрывали юноши, ситуация кардинально не меняется – за последние четыре года нового поколения талантливых футболистов не выросло. Потому придется брать кальку с Сочи-2014: осознав, что подготовить юные кадры в некоторых видах спорта в столь короткий срок нереально, проблему решили натурализацией.

Только вот Гильрме не Вик Уайльд, а Нойштедтер не Виктор Ан. Их объединяет лишь непригодность для сборных родных государств. Но если олимпийцы оказались на голову выше новоиспеченных сограждан и действительно добились в нашей стране прогресса, то по поводу футболистов много вопросов. Но, так или иначе, программа запущена. Это пока Мутко не желает рассуждать о Марио Фернандесе и других засидевшихся в РФПЛ легионерах. Ближе к домашнему ЧМ понадобятся новые кадры. И крайне маловероятно, что в каждом круге чемпионата у нас будет появляться по Головину. Зато вполне можно будет привлечь и краснодарских бразильцев, и Маурисио, и того же Фернандеса. Побеждать ведь нужно любой ценой. А при такой народной любви к приезжим иностранцам в последние годы цена и вовсе невелика. И кто потом будет думать, что массовая натурализация – характерная черта сборных уровня Азербайджана?

Пока же мы лишь осваиваемся в новых реалиях и верим в воскрешение отечественных академий. Принять чужестранцев в сборной нелегко даже футболистам – что говорить о болельщиках. Сейчас легионеры обустраиваются в резерве, уступая место ребятам вроде Дмитрия Комбарова, который хочет видеть в команде только русских, дабы удобнее было оттачивать вот такие прекрасные диагонали. Быть может, и ему пора бояться за место в составе, мониторя очереди в паспортный стол. Ведь неизвестно, какие масштабы новая политика может приобрести после Евро. Главное, чтобы мы не получили суперпатриотичную сборную престарелых джонсов и монсонов.

Нойштедтер, Гилерме, Жоаозиньо и другие «россияне». Сборная России из легионеров

Крицюк, Нойштедтер, Саенко и еще четыре игрока, начинавшие карьеру в Европе