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    Моуринью: «Стать тренером «Манчестер Юнайтед» – особая честь»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что всегда чувствовал особую связь со стадионом «Олд Траффорд». Напомним, сегодня португальский специалист подписал с манкунианцами трехлетнее соглашение.

    «Стать тренером «Манчестер Юнайтед» – особая честь в футболе. Это клуб, который знают и которым восхищаются люди по всему миру. Вокруг него существует ореол мистики и романтики, и поэтому с ним не может сравниться никакой другой клуб мира.

    Я всегда чувствовал свою связь с «Олд Траффорд». Этот стадион связан с некоторыми важными событиями моей карьеры, и я всегда наслаждался контактом с болельщиками «Юнайтед». Я жду момента, когда стану их тренером и надеюсь на их магическую поддержку в последующие годы», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    27.05.2016 14:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 28 мая 2016, 01:19

      У меня когнитивный диссонанс.Очень долго болею за М.Ю.,но этого чудака просто не переношу...Хоть команду меняй.Сейчас начнется водевиль.Будет нечто среднее между цирком и дурдомом.Жаль молодых игроков М.Ю. и лично Гиггса.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 мая 2016, 16:25

      Подхалим Жозе!)))

      Ожидаем новый "автобус" от МЮ!)))

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 27 мая 2016, 14:36

      лазутчик, оказывается его всегда тянуло на олд траффорд

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