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    «Анжи» остался в элите. «Томь» вышла в РФПЛ. «Кубань» с Павлюченко вылетела в ФНЛ. Ключевые моменты стыковых матчей


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    Голосов: 0
    27.05.2016 19:00
    Краснодар потерял одну команду в РФПЛ, география турнира чуть расширилась с помощью «Томи», астраханского чуда не произошло, махачкалинцы не оставили сопернику шансов. «Бомбардир» показывает ключевые события ответных стыковых матчей.

    Сегодня один из важнейших дней футбольного Томска за последние несколько лет: «Томь» вышла в РФПЛ, переиграв «Кубань» со счетом 2:0 (первый матч в Краснодаре завершился для томичей поражением 0:1). Оставался шанс и у астраханского «Волгаря», проигравшего дома 0:1 «Анжи», но на выезде клуб из ФНЛ уступил еще крупнее.

    Онлайн матча «Анжи» – «Волгарь» – 2:0 (первый матч – 1:0)

    Видеогалерея матча

    О-о-о, вот это пижон Янник Боли. «Анжи» мог громить «Волгарь», но мяч после удара форварда с пенальти в стиле Паненки полетел выше ворот. Впрочем, и 2:0 вполне хватило дагестанскому клубу, чтобы спокойно обезопасить себя от вылета. Игроки «Волгаря», между тем, не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

    Да, пожалуй вопрос с «Анжи» уже решен. Янник Боли удваивает счет на 34-й минуте мощнейшим ударом из-за пределов штрафной.

    «Анжи», кажется, убивает интригу уже в самом начале, забивая красивый гол «Волгарю». Отличился Лазич.

    Онлайн матча «Томь» – «Кубань» – 2:0 (первый матч – 0:1)

    Видеогалерея матча

    Не будет овертайма, потому что 2:0! Чуперка удваивает счет, а до конца остается 18 минут. И ничего не изменилось с тех пор. Томский клуб сыграет в Премьер-лиге в следующем сезоне, а «Кубань» рухнула в ФНЛ.

    Го-о-о-о-л! На 57-й минуте Башкиров открывает счет мощным ударом из-за пределов штрафной. «Томь» повела в счете, мы идем на овертайм!

    Неплохо бил Шандао на исходе получаса игры. Вообще, довольно живой матч с моментами с обеих сторон.

    И тут же Манолев едва не наказал томскую защиту. Отличный был шанс.

    Пугин упустил шикарный момент, не реализовав выход один на один.

    А вот и замечательный момент уже на первых минутах упустил Майрович. А забей он, и тогда томичам пришлось бы забивать не меньше трех.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 27 мая 2016, 20:25

      Кубань жалко, да. Но что поделать - команда давно не показывала футбола.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 27 мая 2016, 20:04

      бедная кубань...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      egiven 27 мая 2016, 18:28

      Не назначенный пенальти на Якубе, и непонятно не засчитанный гол при позорнейшей трансляции подчеркивают высокий судейский статус Мешкова!!!
      Кубань начали добивать после того, как Мутко заявил, что в Краснодаре не должно быть две команды в премьере. Администрация Краснодарского края показала достойную изворотливость чтобы добить клуб. За Кубань болел весь край.
      Обидно!
      Томь тут не виновата.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 27 мая 2016, 18:01

      Весь матч не покидало чувство договорняка. Очень безвольна была Кубань во время забивания голов. Судья во всех ключевых эпизодах свистел за Томь. Ну а про незасчитанный гол даже говорить не стоит. Видимо слив.

      2
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      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > eleng 27 мая 2016, 18:15

      знаешь, когда Башкир на ровном месте пенку заработал в свои - точно также говорили Томичи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +837

      eleng > ALASTOR 27 мая 2016, 20:04

      Я не пытаюсь выразить симпатии одной из команд, даже рад что География футбола расширяется, оба матча показали "самоотдачу" Кубани, это невозможно не заметить. Томь выглядела организованнее, разница в классе команд не ощущалась, а по подбору игроков Кубань намного сильнее. Даже заранее припасенное шампанское, выказывало сценарий, не думаю, что во время матча сгоняли в магаз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > eleng 28 мая 2016, 13:37

      отличный довод "заранее припасенное шампанское", так можно сказать, что сборная Норвегии по биатлону купила чемп, когда заранее приготовила золотые майки на эстафету

      0
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      ...
      Рейтинг: +837

      eleng > ALASTOR 28 мая 2016, 19:49

      Вероятность победы Норвегии была настолько высока, настолько низка вероятность выхода Томи, не нужно путать мягкое с тёплым. Шампанское не довод, а одно совокупных замечаний. Думаю можно не продолжать, вряд-ли что-нибудь вскроется в ближайшее время.

      0
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      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > eleng 8 июня 2016, 18:43

      По-моему вероятность победы Норвегии была не выше, чем выход в пл Томи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 27 мая 2016, 18:00

      Армаш пожарник, ему можно сказать досвидания, сплавил команду в ФНЛ....

      Осинькин лулзтренер.

      Манолев, Майрович - забивать в след раз будете... Хотя наверно это больше касается Майровича, который как и Манолев в упор не попадают...

      Короче удачи командам ПЛ в играх с этим гавном , на горбыле....

      -1
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      ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > Kuban23 27 мая 2016, 18:03

      Удачи жабам в ФНЛ. Приятного полёта до Хабаровска и Владивостока!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Spartak Moscow Official 27 мая 2016, 18:10

      Вы на очереди не расслабляй аунс))) Кубань вас в последние два года вас прибила к стене)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Fomich 27 мая 2016, 17:20

      ТОМЬ ТОМЬ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Fomich 27 мая 2016, 17:57

      сасать!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > Kuban23 27 мая 2016, 17:59

      вам

      0
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      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > ALASTOR 27 мая 2016, 18:00

      тебе

      -3
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      Рейтинг: +157

      pik54 27 мая 2016, 16:54

      Томь победы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 27 мая 2016, 16:25

      томь... вперед

      1
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